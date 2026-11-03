Corte de agua en Lima el 4 de noviembre: ¿cuáles son los distritos afectados y horarios, según Sedapal?

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Habrá corte de agua en tu distrito? Conoce qué zonas de Lima se verán afectados por la interrupción temporal del servicio programado para el miércoles 4 de noviembre, según la programación oficial de Sedapal.

Sedapal anuncia corte de agua en Lima: ¿Cuál es el motivo?

El miércoles 4 de noviembre el corte de agua afectará diversas zonas de la capital, según Sedapal. A través de su canal de difusión de WhatsApp, la empresa precisa que la medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios, empalmes de tuberías y otras acciones técnicas con el objetivo de mejorar la infraestructura de abastecimiento.

En ese marco, insta a los usuarios a tomar medidas preventivas como el almacenamiento del recurso hídrico en recipientes limpios. Además, se aconseja revisar el cronograma para saber las áreas exactas de los distritos que se verán afectados parcialmente en determinadas horarios.

¿No tendrás agua el 4 de noviembre? Distritos, zonas y horarios

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zona que se verá afectada este miércoles 4 de noviembre:

Sectores afectados en Pachacámac

Desde las 8:00. m. hasta las 8:00 p. m. en:

Sector 431 Manchay: Asoc. de la U.P.I.S. Vista Alegre de Manchay, Asoc. Centro Poblado Rural La Unión de Manchay Alto, C.P.R. Huertos de Manchay Sector A Los Eucaliptos, C.P.R. Huertos de Manchay Sector F, C.P.R. Huertos de Manchay Sector R Los Álamos, C.P.R. Huertos de Manchay Parcela 1 Sector R, A.H. San Cristóbal.

Asoc. de la U.P.I.S. Vista Alegre de Manchay, Asoc. Centro Poblado Rural La Unión de Manchay Alto, C.P.R. Huertos de Manchay Sector A Los Eucaliptos, C.P.R. Huertos de Manchay Sector F, C.P.R. Huertos de Manchay Sector R Los Álamos, C.P.R. Huertos de Manchay Parcela 1 Sector R, A.H. San Cristóbal. Sector 444 Manchay: C.P.R. La Pradera, C.P.R. Huertos de Manchay Sector Santa Rosa, Asoc. de Viv. Sector El Balcón Huertos de Manchay, C.P.R. Huertos de Manchay Sector B, C.P.R. Huertos de Manchay Sector C.

C.P.R. La Pradera, C.P.R. Huertos de Manchay Sector Santa Rosa, Asoc. de Viv. Sector El Balcón Huertos de Manchay, C.P.R. Huertos de Manchay Sector B, C.P.R. Huertos de Manchay Sector C. Sector 446 Manchay: Asociación de Viv. Los Ficus.

CORTE DE AGUA

Sectores afectados en Villa María del Triunfo

Desde las 8:00. m. hasta las 8:00 p. m. en:

Sector 309: A.H. José Carlos Mariátegui 1ra, 3ra y 7ma etapa; P.J. Vallecito Bajo; A.H. 30 de Agosto; A.H. Santa Rosa de Belén; San Gabriel Bajo Mzs. A, B, D, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, M2, C3, D3, E3; Ampliación Vista Alegre; A.H. Garcilaso de la Vega; Ampliación 1ero de Mayo (Pilón), P.J. Arenal Alto.

A.H. José Carlos Mariátegui 1ra, 3ra y 7ma etapa; P.J. Vallecito Bajo; A.H. 30 de Agosto; A.H. Santa Rosa de Belén; San Gabriel Bajo Mzs. A, B, D, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, M2, C3, D3, E3; Ampliación Vista Alegre; A.H. Garcilaso de la Vega; Ampliación 1ero de Mayo (Pilón), P.J. Arenal Alto. Sector 310: Cercado Villa María del Triunfo (Parte Alta) Mz. F17, G17, F18, G18, I18, J18A, H19, I19, J19; H20, I20; Asoc. Central Unificada Mzs. F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19, J20; A.H. Arenal Alto; A.H. El Chasqui; Ampliación Sector Centenario; Comité 32B Mzs. U5K, U5L, U5M; Comité Vecinal 15, A.H. San Isidro Labrador.

Cercado Villa María del Triunfo (Parte Alta) Mz. F17, G17, F18, G18, I18, J18A, H19, I19, J19; H20, I20; Asoc. Central Unificada Mzs. F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19, J20; A.H. Arenal Alto; A.H. El Chasqui; Ampliación Sector Centenario; Comité 32B Mzs. U5K, U5L, U5M; Comité Vecinal 15, A.H. San Isidro Labrador. Zona de Presión N° 01: Mzs. D3, E1, E2, E3, E4.

Mzs. D3, E1, E2, E3, E4. Zona de Presión N° 02: Mzs. A, A', A1, B, B1, C, C1, D, D1, D2, H, I, G, K6, K6', K6B, K6H, K6G, K6J, K6L, K6K, K6P, K6F, K6M, K6N, K6Q, K6O, K6X, K6X1, K6X2, K6R, R1, R2, X3, T3, X4, T4B.

Mzs. A, A', A1, B, B1, C, C1, D, D1, D2, H, I, G, K6, K6', K6B, K6H, K6G, K6J, K6L, K6K, K6P, K6F, K6M, K6N, K6Q, K6O, K6X, K6X1, K6X2, K6R, R1, R2, X3, T3, X4, T4B. Zona de Presión N° 03: Mzs. A, B, C, C1, D, E, E1, F, H, H1, H2, K1, K'1, K2, K3, K4, K5, K7', K6M, W1, W2, W3, Z1 al Z7, R3, R4, T1, T2, T4A, X1, X2, X5.

Mzs. A, B, C, C1, D, E, E1, F, H, H1, H2, K1, K'1, K2, K3, K4, K5, K7', K6M, W1, W2, W3, Z1 al Z7, R3, R4, T1, T2, T4A, X1, X2, X5. Zona de Presión N° 04: Mzs. X, X6, Y1 al Y4.

Sectores afectados en Rímac

Desde las 12:00. m. hasta las 8:00 p. m. en A.H. Mariscal Castilla

Sectores afectados en La Molina

Desde las 13:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Asoc. Las Flores de La Molina, Urb. Sol de La Molina I, II y IV etapa, Asoc. de Vivienda Los Huertos y (Los Pilones), Urb. La Riviera, Coop. Vivienda MUSA I, II y III etapa, Asoc. Los Arbolitos, Urb. Sol de La Molina II y III etapa.

Así que si pensabas hacer uso del agua potable el miércoles, se aconseja revisar primero la programación de Sedapal donde se detalla qué distritos de Lima se verán afectados por determinadas horas por la interrupción del servicio.