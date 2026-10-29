Fernando Rospigliosi: presentan denuncia constitucional contra senador y piden inhabilitarlo por 10 años

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La senadora Mirtha Vásquez y otros congresistas presentaron una denuncia constitucional en contra del también miembro de esta cámara Fernando Rospigliosi, así como su inhabilitación de 10 años para la función pública. Se le acusa de amedrentar a jueces que aplicaron el control difuso en casos de violaciones de derechos humanos.

Piden suspensión e inhabilitación

El oficio fue presentado por la legisladora de Ahora Nación al presidente de la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara Alta. Además de Vásquez Chuquilín, también figuran en el documento los nombres de la diputada Indira Huillca Flores, del mismo partido y el senador Jaime Quito de Juntos por el Perú.

Denuncia constitucional contra Fernando Rospigliosi.

Tres puntos contiene el petitorio contra el senador de Fuerza Popular, en el que se pide que se admita a trámite la denuncia constitucional por infringir la Constitución Política del Perú. Esto, conforme al procedimiento previsto en los artículos 174 a 190 del Reglamento de la Cámara de Diputados, reza el primer punto.

En el segundo se solicita que una vez clasificada y admitida se disponga una investigación correspondiente y se emita el informe final en el que se proponga la responsabilidad de Rospigliosi Capurro por conductas reiteradas contra los artículos 43, 44, 138, 139, del numeral 2 y 146, numerales 1 y 3 de la carta magna.

Por último, se pide acusarlo ante el Senado y recomienda su suspensión e inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 10 años, conforme al artículo 100 de la Constitución.

Acusación contra Fernando Rospigliosi

Al expresidente del Congreso durante el anterior periodo parlamentario se le acusa de presuntamente haber presentado hasta siete denuncias disciplinarias entre agosto del 2025 y agosto de este año contra al menos siete jueces y fiscales, como Richard Concepción Carhuancho o Jorge Chávez Tamariz, en el que se solicitaba su destitución.

También se le atribuye al senador de 80 años por declaraciones públicas contra el Poder Judicial. El pasado 30 de enero, luego de que na sala penal no aplicara la ley de prescripción en el caso Cayara, el parlamentario publicó en su cuenta de X un mensaje que decía: "¡Hay que barrerlos! ¡Soluciones radicales!, entre otros.

Fernando Rospigliosi podría afrontar una denuncia constitucional que busca inhabilitarlo por 10 años. Mirtha Vásquez, junto a Indira Huillca y Jaime Quito piden que además, el senador sea suspendido por presuntamente amedrentar a jueces que aplicaron el control difuso en casos de violaciones a los derechos humanos.