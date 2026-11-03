Keiko Fujimori inicia construcción de Torre 'Trecca' de EsSalud: "Este edificio pasará a ser un referente"

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, encabezó el inicio de las obras de construcción de la Torre Trecca de EsSalud, un proyecto que busca convertir en un moderno centro especializado de atención médica en favor de todos los asegurados.

Keiko Fujimori inicia construcción de Torre 'Trecca' de EsSalud

Según lo anunciado, el establecimiento tendrá capacidad para atender al menos un millón de consultas externas al año y contribuirá a descongestionar las redes asistenciales Rebagliati, Almenara y Sabogal.

Durante la ceremonia, la mandataria destacó que la intervención permitirá destrabar un proyecto que permaneció pendiente durante 16 años. Asimismo, cuestionó que durante ese periodo no se concretara su ejecución y calificó al edificio como un símbolo de la falta de avances en materia de infraestructura sanitaria.

"En medio de esta incertidumbre, finalmente estamos destrabando proyectos fundamentales para nuestros asegurados, para la población. A lo largo de estos 16 años, lo único que hemos tenido son excusas y este edificio ha sido el símbolo de la incapacidad y la indiferencia", manifestó.

En ese sentido, Keiko Fujimori indicó que, de acuerdo con el plazo informado por la empresa privada encargada de los trabajos, la infraestructura estaría inaugurada y en funcionamiento dentro de 18 meses.

La jefa de Estado también resaltó que la modernización se ejecutará bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), mecanismo que, según sostuvo, permitirá agilizar los trabajos y garantizar estándares de calidad en la prestación de los servicios médicos.

"Nuestro país es un ejemplo de trabajo entre el sector público y el sector privado", expresó.

Asimismo, señaló que la futura infraestructura aspira a convertirse en un referente de atención médica en Latinoamérica , no solo por su capacidad operativa, sino también por el trato que recibirán los pacientes.

"Este edificio pasará a ser un referente en Latinoamérica, no solamente por la capacidad de atención que vamos a tener, sino también por ese trato humano y sensible que ustedes van a brindar y la cantidad de vidas que vamos a poder salvar", manifestó.

Con esta intervención, EsSalud busca ampliar su capacidad de atención ambulatoria y reducir la presión sobre sus principales hospitales, especialmente en las redes asistenciales Rebagliati, Almenara y Sabogal.

Finalmente, la participación de Keiko Fujimori corresponde a la construcción de la Torre Trecca representa uno de los proyectos de infraestructura sanitaria más importantes de la institución que busca mejorar el acceso a consultas especializadas, procedimientos médicos y servicios de diagnóstico.