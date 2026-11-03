Minsa ofrecerá atención médica GRATUITA del 3 al 5 de noviembre: conoce dónde atenderán

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la afectación de la región de Tumbes por las lluvias, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció la llegada de la campaña móvil, donde se brindarán atenciones médicas gratuitas para facilitar el acceso a diferentes especialidades médicas a la población.

¿Dónde se realizarán las atenciones gratuitas en Tumbes?

Por medio de sus redes sociales, el Minsa informó que las jornadas se desarrollarán desde el martes 3 hasta el jueves 5 de noviembre, a partir de las 8:00 a. m. Los ciudadanos podrán acudir a los establecimientos de salud habilitados para recibir atención de profesionales médicos y acceder a diversos procedimientos preventivos.

De acuerdo con el cronograma difundido por el Minsa, la campaña recorrerá tres establecimientos de salud de la región. Cada jornada tendrá una sede diferente para facilitar la participación de los vecinos de estas localidades.

El martes 3 de noviembre, las atenciones se realizarán en el Centro de Salud Zarumilla. Posteriormente, el miércoles 4, el personal médico se trasladará al Centro de Salud Papayal.

Para el jueves 5 de noviembre, la campaña llegará al Centro de Salud Aguas Verdes, donde también se ofrecerán los servicios gratuitos desde las 8:00 a. m.

De esta manera, los ciudadanos de los tres distritos tendrán la oportunidad de acceder a evaluaciones médicas y recibir orientación especializada sin necesidad de trasladarse a otros establecimientos de la región.

¿Qué especialidades médicas ofrecerá la campaña?

El Minsa precisó que los beneficiarios podrán acceder a más de 10 especialidades médicas, entre las que se encuentran:

Geriatría

Pediatría

Psiquiatría

Ginecología

Neumología

Oftalmología

Endocrinología

Cirugía general

Medicina familiar

Medicina física y rehabilitación

Optometría

Inmunizaciones.

La campaña también contempla pruebas de tamizaje para detectar posibles casos de VIH y sífilis, como parte de las acciones de prevención y diagnóstico oportuno de enfermedades.

¡#MinsaMóvil llega a Tumbes! Zarumilla, Papayal y Aguas Verdes serán parte de las atenciones médicas gratuitas! 🚑🇵🇪 📅 Del 3 al 5 de noviembre ⏰ Desde las 8 a.m. 📍Centro de Salud Zarumilla (3 de nov.) 📍Centro de Salud Papayal (4 de nov.) 📍Centro de Salud Aguas Verdes (5 de nov.) 👩‍⚕️ Accede a más de 10 especialidades médicas, además de optometría, inmunizaciones y pruebas de tamizaje para VIH y sífilis. Acude con tu DNI y recibe atención. ¡Te esperamos! 😊👏 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) November 2, 2026

¿Qué documentos debes llevar para recibir atención?

Para acceder a los servicios médicos gratuitos, el Ministerio de Salud indicó que los ciudadanos deberán acudir con su Documento Nacional de Identidad (DNI).

La entidad invitó a las familias de Zarumilla, Papayal y Aguas Verdes a participar en esta iniciativa y aprovechar los servicios disponibles durante los tres días de campaña.

Finalmente, con esta intervención, el Minsa busca fortalecer el acceso a la atención médica y promover la prevención de enfermedades en las zonas beneficiadas de Tumbes con la campaña gratuita del 3 al 5 de noviembre, días en las que estará disponibles más de 10 especialidades para todas las familias.