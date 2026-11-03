S.J.M.: avenidas amanecen inundadas por intensa llovizna y dificulta el tránsito de peatones

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un complicado panorama se registró durante las primeras horas de la mañana en el distrito de San Juan de Miraflores, donde un enorme charco de agua se formó en una de las bifurcaciones de la avenida ubicada a la altura del puente Atocongo, a pocos metros de la estación Atocongo de la Línea 1 del Metro de Lima.

Charco obliga a peatones a buscar rutas alternativas

La acumulación de agua, producto de las persistentes lloviznas que cayeron durante la madrugada, viene dificultando el desplazamiento de las personas que transitan por esta concurrida zona para dirigirse a sus respectivos centros de trabajo.

Varios ciudadanos tuvieron problemas para atravesar la intersección. Algunos optaban por acercarse hasta el punto donde se concentraba la mayor cantidad de agua para luego retroceder y buscar caminos alternativos, mientras que otros se arriesgaban a cruzar pese a las dificultades.

A ello se suma el paso constante de vehículos, cuyos neumáticos levantaban el agua acumulada y terminaban mojando a los peatones que intentaban continuar su recorrido. Esta situación produjo incidentes entre las personas que buscaban atravesar este sector.

El escenario genera preocupación debido a que se trata de una vía bastante transitada, especialmente durante las primeras horas del día, cuando aumenta el desplazamiento de trabajadores y usuarios del transporte público.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Las intensas lloviznas dejaron varias avenidas de San Juan de Miraflores con acumulación de agua. La situación dificulta el tránsito vehicular y peatonal, mientras los transeúntes terminan mojados al intentar cruzar las vías. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL November 3, 2026

Persona en silla de ruedas denuncia dificultades para desplazarse

Uno de los momentos más preocupantes del reporte se produjo cuando se encontró a un hombre que se movilizaba en silla de ruedas y que también debía atravesar el sector inundado para continuar con su recorrido.

El ciudadano explicó que esta situación se repite cada vez que se presentan lluvias y que no es la primera ocasión en la que encuentra dificultades para movilizarse por esa zona.

Asimismo, señaló que las rampas de acceso no permiten un desplazamiento adecuado, pues algunas se encuentran del otro lado de la vía y no facilitan su recorrido hacia el lugar al que se dirige. Según explicó, debe realizar maniobras adicionales para superar las elevaciones y continuar avanzando.

Ante las dificultades, el reportero decidió ayudarlo a subir por uno de los desniveles, evidenciando las complicaciones que enfrentan las personas con movilidad reducida cuando las vías peatonales quedan cubiertas de agua.

La acumulación de agua en el puente Atocongo vuelve a poner en evidencia los problemas que enfrentan los peatones durante las lluvias en Lima. La situación requiere atención, especialmente por las dificultades de accesibilidad que afectan a las personas con discapacidad y los riesgos que representa para quienes transitan diariamente por esta concurrida intersección.