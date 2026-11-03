Alianza Lima enfrentará a Cienciano con el retorno de piezas clave para mantenerse en el Clausura

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima recibe este martes 3 de noviembre a Cienciano del Cusco en el Estadio Alejandro Villanueva por la decimoquinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Con 25 puntos en 14 partidos disputados, el conjunto íntimo se ubica a seis unidades de los líderes Sporting Cristal y Sport Huancayo, ambos con 31 puntos.

Recuperación de futbolistas en Alianza Lima

El comando técnico encabezado por Pablo Guede confirmó la recuperación del mediocampista chileno Esteban Pavez, quien superó un desgarro miofascial en el bíceps femoral derecho sufrido el pasado 17 de octubre ante Atlético Grau.

Tras quedar al margen de los compromisos frente al CD Moquegua y Sporting Cristal, el volante completó su proceso de rehabilitación y quedó habilitado para integrar la nómina oficial del encuentro.

De igual manera, el defensor Mateo Antoni volvió a estar a disposición del cuerpo técnico luego de superar una molestia física en la rodilla reportada en la misma jornada frente al cuadro albo.

Su evolución médica le permitió reiniciar los trabajos a la par del grupo, quedando como opción para alternar en la alineación titular o como alternativa en la banca de suplentes.

Por su parte, el atacante Jairo Vélez no presentó complicaciones de consideración tras su sustitución en el último cotejo frente a Sporting Cristal. El futbolista entrenó con normalidad durante la semana y se perfila como una de las variantes ofensivas para afrontar el duelo ante el conjunto cusqueño.

📋𝐂𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬. ✅ 🆚 @Club_Cienciano 🏆: Fecha 15 Torneo Clausura @Liga1TeApuesto ¡Vamos Alianza! 💙 https://t.co/vXoaN4dWZO — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) November 3, 2026

Panorama deportivo y programación del encuentro en La Victoria

El margen de error para la escuadra blanquiazul es mínimo en la recta final del campeonato local, puesto que una caída recortaría definitivamente sus opciones matemáticas en la tabla acumulada y en la lucha directa por el Torneo Clausura. El objetivo del plantel es asegurar los tres puntos en casa y esperar tropiezos de los clubes que ocupan los primeros lugares del certamen.

El cuadro dirigido por Horacio Melgarejo llega a la capital con la intención de sumar puntos en su aspiración por clasificar a torneos internacionales. La dirigencia victoriana confirmó que el escenario deportivo cuenta con las garantías de seguridad correspondientes para albergar a los aficionados en el recinto victoriano.

El compromiso entre Alianza Lima y Cienciano está programado para iniciarse a las 8:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva, en un choque correspondiente a la fecha 15 de la Liga 1 2026.

En ese sentido, Alianza Lima busca asegurar una victoria en Matute para mantener vivas sus posibilidades en la definición de la temporada.