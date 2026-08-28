Partidos de HOY, viernes 26 de agosto: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 28/08/2026
Para los que no dejan pasar un solo partido, este martes 25 de agosto hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Liga 1 de Perú como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.
Partidos de la Liga1 HOY
Comienza la séptima fecha del Torneo Clausura, hay un partido programado:
- 3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. FC Cajamarca — L1 MAX
Partidos de Premier League HOY
La pelota también rodará en el estreno del torneo de primera división inglesa, hay un partido programado:
- 2:00 p.m. | Crystal Palace vs. Manchester City — Disney+
Partidos de LaLiga de España HOY
La acción en el fútbol español empieza desde la tarde, hay un partido programado:
- 12:00 p.m. | Racing de Santander vs. Elche — Disney+
- 2:30 p.m. | Alavés vs. Villarreal — Disney+
Partidos de la Serie A HOY
Se inaugura el campeonato italiano, hay un partido programado:
- 1:45 p.m. | AC Milan vs. Venezia — ESPN
Partidos de la Bundesliga HOY
Se inaugura el campeonato alemán, hay un partido programado:
- 1:30 p.m. | Bayern Múnich vs. Stuttgart — ESPN
Partidos de Premier League HOY
La pelota también rodará en la fecha fecha del torneo francés, hay un partido programado:
- 1:45 p.m. | Lille vs. PSG — Disney+
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
En Argentina, hay dos partidos programados de pronóstico reservado:
- 5:00 p.m. | Unión Santa Fe vs. Sarmiento — Disney+
- 7;30 p.m. | Boca Juniors vs. Lanús — Disney+
Este viernes 26 de agosto hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Liga 1 de Perú como en las principales ligas internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.