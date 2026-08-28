Donald Trump se adjudica el estrecho de Ormuz como "nuevo" territorio de Estados Unidos

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente norteamericano Donald Trump se adjudicó el estrecho de Ormuz como parte de Estados Unidos. Así lo hizo saber a través de una publicación en sus redes sociales en la que aparece el mapa del paso marítimo y lo calificó como "nuevo" territorio.

Trump se adjudica Ormuz como "nuevo" territorio de Estados Unidos

El último jueves, a vísperas de que se cumplan seis meses del inicio de la guerra que lanzó en conjunto con Israel contra Iránel pasado 28 de febrero, el mandatario republicano utilizó su cuenta oficial de Truth Social para lanzar el contundente mensaje.

Acompañando su expresión con las banderas de Puerto Rico, los Estados Federados de Micronesia y las islas Marshall, entre otras, agregó el estratégico paso marítimo de gas y petróleo sobre el que con anteroridad ya había advertido que pretende quedárselo y declararlo territorio de su país.

En esta ocasión, el inquilino de la Casa Blanca ha trasladado esa reivindicación a un mapa, aunque la publicación del presidente no supone por sí misma ningún cambio en el estatus jurídico internacional del estrecho de Ormuz. Cabe señalar que la importancia de esta zona explica, sin embargo, que la provocación vaya mucho de una publicación en el ciberespacio.

Publicación de Donald Trump en Truth Social

Estrecho de Ormuz: uno de los lugares más estratégicos del planeta

Cuando se menciona al estrecho de Ormuz estamos hablando de uno de los lugares más estratégicos del planeta debido a que figura entre los deniminados cuellos de botella del comercio energético mundial.

La relevancia de este punto se elevó aún más tras la guerra desatada. Además, el último jueves el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) ha dado por aperturado el estrecho luego de que las fuerzas estadounidenses completaran las labores en el citad canal.

Sin embargo, Irán ha desmentido lo señalado por Estados Unidos. Sostiene que la situación no ha quedado normalizada y sostiene que no permitirá recueprar plenamente el funcionamiento de esta ruta hasta que Washington cumpla los compromisos recogidos en el memorando de entendimiento firmado el pasado 17 de junio.

En tanto, la entonces portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el bloqueo naval permanece vigente y ha afirmado que Estados Unidos controla "en esencia2 el estrecho.

Mediante una publicación en su cuenta oficial de Truth Social, el presidente norteamericano, Donald Trump, se adjudicó el estrecho de Ormuz como "nuevo" territorio de los Estados Unidos. Esto se dio un día antes de que este viernes se cumplan seis meses desde que se inició la guerra contra Irán en conjunto con Israel.