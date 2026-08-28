Torneo Clausura 2026: estos son los jugadores sancionados que se perderán la fecha 7

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Se viene la fecha 7 del Clausura 2026 y ya hay cinco que quedaron fuera de carrera. Tras el boletín de sanciones de la Liga de Fútbol Profesional, se confirmó que cinco jugadores no podrán disputar sus respectivos partidos por haber sido expulsados durante la sexta jornada del campeonato.

Los 5 jugadores que quedaron sancionados

Luego de disputarse la fecha 6 del Torneo Clausura 2026, la Liga de Fútbol Profesional dio a conocer el boletín de sanciones y confirmó las suspensiones correspondientes para la siguiente jornada.

En total, son cinco futbolistas los que recibieron una fecha de castigo, todos ellos como consecuencia de las expulsiones que sufrieron durante la jornada anterior. Los sancionados son:

Franco Torres — Los Chankas.

— Los Chankas. Marcos Martinich — Cienciano.

— Cienciano. Aldair Fuentes — Cusco FC.

— Cusco FC. Pedro Díaz — Cusco FC.

— Cusco FC. Manuel Ganoza — UTC.

La situación genera especial atención en Cusco FC, pues el conjunto cusqueño tendrá dos bajas para su próximo compromiso. Aldair Fuentes y Pedro Díaz no podrán estar presentes cuando su equipo se mida ante Cienciano este domingo 30 de agosto.

Partidos de la fecha 7 del Clausura 2026

Los partidos de la fecha 7 quedaron programados de la siguiente manera:

Comerciantes Unidos vs. FC Cajamarca | Viernes 28 de agosto | 3:00 p. m.

| Viernes 28 de agosto | 3:00 p. m. Los Chankas vs. Juan Pablo II | Sábado 29 de agosto | 1:00 p. m.

| Sábado 29 de agosto | 1:00 p. m. UTC vs. Universitario | Sábado 29 de agosto | 3:30 p. m.

| Sábado 29 de agosto | 3:30 p. m. Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso | Sábado 29 de agosto | 7:30 p. m.

| Sábado 29 de agosto | 7:30 p. m. CD Moquegua vs. Alianza Atlético | Domingo 30 de agosto | 11:00 a. m.

| Domingo 30 de agosto | 11:00 a. m. ADT vs. Sport Huancayo | Domingo 30 de agosto | 1:15 p. m.

| Domingo 30 de agosto | 1:15 p. m. Sport Boys vs. Sporting Cristal | Domingo 30 de agosto | 3:30 p. m.

| Domingo 30 de agosto | 3:30 p. m. Cienciano vs. Cusco FC | Domingo 30 de agosto | 7:00 p. m.

| Domingo 30 de agosto | 7:00 p. m. Atlético Grau vs. Melgar | Lunes 31 de agosto | 3:00 p. m.

Los hinchas de la Liga 1 2026 tienen varias opciones para seguir de cerca los partidos de la fecha 7. Una de las principales es L1 Max, canal que cuenta con los derechos exclusivos de transmisión.

Si prefieres ver los partidos por las plataformas digitales, también hay opciones. A través de la app Liga 1 Play puedes seguir los encuentros desde el celular o la computadora. Además, los usuarios de Movistar tienen la opción de verlos en vivo mediante Movistar Play, desde distintos dispositivos.

Así, el Torneo Clausura 2026 tendrá cinco jugadores sancionados que se perderán la fecha 7: Franco Torres, Marcos Martinich, Aldair Fuentes, Pedro Díaz y Manuel Ganoza.