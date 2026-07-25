¿No votarás en las Elecciones Regionales y Municipales 2026? Esta es la MULTA que deberás pagar

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 será el 4 de octubre. En ese marco, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) resuelve dudas de la ciudadanía sobre los próximos comicios: ¿cuánto será la multa si no vas a votar?

Multa por no ir a votar en las ERM 2026: ¿Varió el monto?

El 28 de julio será la ceremonia de la toma de mando de la presidenta electa Keiko Fujimori; sin embargo, el panorama político no solo se ve remecido por ese acontecimiento, sino porque ya se dio a conocer que el 4 de octubre será la fecha clave en que los peruanos volverán a las urnas para cumplir su deber cívico, pero esta vez para elegir a las autoridades regionales y municipales para el periodo 2027-2030.

En el marco de la proximidad de esos comicios a nivel nacional, la ciudadanía tiene una serie de interrogantes, entre ellos, cuánto será la multa que deberán pagar si no acuden a votar a su respectivo local de votación en las Elecciones Regionales y Municipales este año. Para salir de dudas y descubrir si el monto a pagar varió respecto a la última jornada electoral, la ONPE no dudó en responder a un usuario en su cuenta oficial de Facebook.

De acuerdo al organismo electoral, si no cumples con ir a votar el domingo 4 de octubre, deberás pagar el monto establecido según la clasificación del distrito que figura en tu DNI, bajo los criterios del INEI y el valor de la UIT vigente, al cierre del padrón electoral del 7 de abril del 2026.

¿Cuánto es la multa por no votar el 4 de octubre?

Es decir, según la respuesta de la ONPE, la escala de multas por omisión al voto para el 4 de octubre quedaría de la siguiente manera:

Distritos "No pobres": S/ 110.00 (equivalente al 2% de la UIT).

S/ 110.00 (equivalente al 2% de la UIT). Distritos catalogados como pobres: S/ 55.00 (equivalente al 1% de la UIT).

S/ 55.00 (equivalente al 1% de la UIT). Distritos de "Pobreza extrema": S/ 27.50 (equivalente al 0.5% de la UIT).

ONPE sobre multas por no ir a votar en las ERM 2026.

Consulta si eres miembro de mesa en las ERM 2026

La relación de miembros de mesa difundida este viernes 24 de julio y publicada en el siguiente link: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe , que tiene carácter preliminar y estará expuesta a un período de tachas de tres días hábiles desde su publicación.

Para consultar si estás en ese grupo de miembros de mesa, sigue estos pasos:

Ingresa al enlace oficial: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio Escribe el número de tu DNI. Haz clic en "Consultar" y revisa si fuiste designado como miembro de mesa titular o suplente.

Así que recuerda que en caso no vayas a votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 el 4 de octubre, deberás pagar una multa, que no es fija para todos los ciudadanos; se calcula de manera escalonada en función de la clasificación socioeconómica del distrito que figura en el DNI.