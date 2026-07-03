Empresa de buses interprovinciales Emmanuel VIP suspende operaciones tras ataques y chofer herido

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La empresa de transporte interprovincial Emmanuel VIP anunció la suspensión de sus operaciones tras la ola de atentados que viene afectando al sector y luego de que uno de sus conductores resultara gravemente herido en un ataque armado.

Empresa de transporte interprovincial suspende operaciones

En menos de 48 horas, la empresa de transporte sufrió tres atentados, el primero de ellos se produjo el pasado miércoles en Los Olivos, específicamente a la altura del bypass Infantas, cuando una de sus unidades fue atacada con cuatro balazos.

Sin embargo, lo peor ocurrió anoche, cuando en el distrito de San Martín de Porres, en el óvalo Tomás Valle aproximadamente a las 7:00 p.m. cuando una motocicleta interceptó un bus y desde ahí delincuentes abrieron fuego hasta cinco veces dejando gravemente herido al chofer. Y, tan solo una hora después aproximadamente, se produjo un tercer acto armado en el paradero Rosa Luz, en Puente Piedra.

En medio de esta ola de atentados, los trabajadores de la entidad Emmanuel VIP han optado por no exponerse a ser una vez más víctimas de la delincuencia y suspender sus servicios.

Un equipo de Exitosa constató que en el distrito del Rímac, desde donde parten sus buses para poder realizar su ruta habitual Lima-Huaral, al menos ocho vehículos de la empresa permanecen estacionados tras anunciar esta suspensión temporal de sus labores a fin de resguardar la vida de sus pasajeros.

En paralelo, la empresa Zeta Bus que también cubre una ruta al norte chico tomó la misma decisión debido a esta ola de inseguridad a la que se ve expuesta al igual que muchas otras.

Bandas criminales estarían detrás de ataques

Cabe señalar que, de acuerdo a información que maneja la Policía Nacional del Perú (PNP) con bandas criminales que estarían pidiendo cupos para dejarlos trabajar por lo que ha obligado a que la empresa de transporte interprovincial tome esta decisión de paralización de actividades.

De otro lado, la esposa del conductor herido manifestó durante esta madrugada que no existe el corredor vial que las autoridades policiales señalaron que se iba a instalar por lo que continúan este tipo hechos que perjudican al sector.

Como vemos, en medio de un escenario nefasto en el que ha sido víctima de tres atentados en menos de 48 horas, la empresa de transporte interprovincial Emmanuel VIP ha decido radicalmente suspender sus operaciones para salvaguardar la vida de sus colaboradores y las de sus pasajeros.