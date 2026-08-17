Aniegos en Lima Sur por la DANA Aníbal expone falta de drenaje en la costa peruana, advierte meteorólogo

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el meteorólogo Víctor Yzocupe, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, explicó que la DANA Aníbal, originada en el norte de Chile, ha provocado lluvias y lloviznas constantes en la costa sur y centro del Perú, alcanzando también a Lima.

Según el especialista, este evento es esporádico y podría culminar este martes, pero ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura urbana de la capital frente a precipitaciones intensas.

La falta de drenaje en la costa

Yzocupe señaló que el principal problema radica en que la costa peruana normalmente no recibe lluvias, por lo que las construcciones no contemplan sistemas de drenaje adecuados en caso de fuertes lluvias.

"Se construyen pistas, accesos y viaductos sin considerar el drenaje para la lluvia", indicó. Esta carencia se traduce en acumulación de agua cada vez que ocurre un fenómeno como la DANA o el Niño, generando aniegos que afectan viviendas, colegios y vías de transporte.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el meteorólogo de la UNMSM, Víctor Yzocupe, señaló que la DANA Aníbal ha provocado llovizna en la zona sur y centro del país, de forma constante y que probablemente culminen este martes. Indicó que a la falta de... pic.twitter.com/ggBc5ehLPO — Exitosa Noticias (@exitosape) August 18, 2026

El especialista agregó que los distritos más afectados serán los cercanos al litoral, donde la inclinación del suelo es casi horizontal y el agua no encuentra salida. En contraste, en la sierra los suelos inclinados permiten un drenaje natural que reduce el impacto de las precipitaciones.

Asimismo precisó que las lluvias comenzaron el domingo y se mantuvieron durante el lunes, con posibilidad de extenderse hasta el martes. "No es un evento permanente, sino esporádico", explicó, aunque advirtió que la falta de preparación en la infraestructura urbana convierte cualquier episodio de lluvias en una emergencia para la capital.

¿Qué es la DANA Aníbal?

La DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) es un fenómeno meteorológico que se forma cuando una masa de aire frío queda aislada en altura, generando inestabilidad atmosférica y precipitaciones intensas en zonas donde normalmente no llueve. La DANA Aníbal, en particular, se originó en el norte de Chile y se desplazó hacia el litoral sur del Perú, alcanzando Lima con lloviznas constantes.

Aunque su duración es limitada, sus efectos son significativos porque la costa peruana carece de infraestructura preparada para manejar lluvias de esta magnitud.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En diálogo con Exitosa, el meteorólogo de la UNMSM, Víctor Yzocupe, indicó que la DANA Aníbal se está disipando y acabaría este martes 18 de agosto debido a que se traslada por los vientos alisios de sur a norte. Precisó que esto no traerá... pic.twitter.com/MikxWhVKvi — Exitosa Noticias (@exitosape) August 18, 2026

La llegada de la DANA Aníbal a Lima Sur expone una realidad crítica: la capital no está diseñada para enfrentar lluvias intensas. La ausencia de drenajes en pistas y accesos convierte cada episodio en un riesgo de aniegos y colapso urbano. Aunque el fenómeno culminará pronto, la advertencia es clara: mientras no se planifique infraestructura con drenaje, cada evento climático seguirá transformándose en desastre.