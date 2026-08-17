Ministerio de Trabajo dispone 2 HORAS de tolerancia para trabajadores de Lima Sur afectados por aniegos

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) emitió este lunes un comunicado oficial disponiendo hasta dos horas de tolerancia en el horario de ingreso para los trabajadores que se trasladan desde o hacia los distritos más golpeados por las lluvias y aniegos en Lima Sur.

La medida, que entrará en vigencia este martes 18 de agosto, busca aliviar las complicaciones de transporte que enfrentan miles de ciudadanos debido al colapso de vías y sistemas de drenaje.

Tolerancia ante demoras por lluvias

El MTPE precisó que los empleadores, tanto públicos como privados, deberán otorgar esta tolerancia y adoptar medidas flexibles para atender las demoras ocasionadas por la emergencia. Además, se estableció que las tardanzas derivadas de esta situación no podrán ser consideradas faltas injustificadas ni motivo de sanción disciplinaria.

El ministerio invocó a los empleadores a actuar con responsabilidad y solidaridad, considerando que se trata de una circunstancia de fuerza mayor que afecta directamente la movilidad de los trabajadores. Asimismo, informó que continuará monitoreando la persistencia de los efectos de la DANA Aníbal, a fin de evaluar nuevas medidas que garanticen los derechos laborales.

🔴 #COMUNICADO | El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, informa a la ciudadanía: pic.twitter.com/DJLxot7hNU — Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (@MTPE_Peru) August 18, 2026

Impacto en los distritos afectados

Las lluvias intensas han provocado aniegos en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos, donde calles y avenidas permanecen inundadas.

El transporte público se ha visto restringido y los vecinos denuncian que llegar a sus centros de trabajo puede tomar el doble de tiempo habitual. En Villa El Salvador, incluso se registró el caso de un bus atrapado en un bypass, lo que evidenció la magnitud del colapso del sistema de desagüe.

En colegios como la IE Juan Pablo II y la IE Almirante Miguel Grau, las clases fueron suspendidas por la acumulación de aguas servidas, mientras brigadas de limpieza y fumigación trabajan para restablecer las condiciones mínimas de salubridad.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En Villa María del Triunfo, el bus que había quedado atrapado en un aniego continúa atascado bajo el agua.



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Más temprano, durante su visita a San Juan de Lurigancho, la presidenta Keiko Fujimori anunció también una reestructuración de Sedapal como respuesta a los problemas estructurales y falta de trabajos para evitar los aniegos que han afectado a Lima Sur.

La mandataria reconoció que los problemas no solo se deben a las lluvias, sino también a fallas estructurales en la empresa estatal de agua y saneamiento. Además, dispuso medidas de urgencia como el despliegue de motobombas y la limpieza de colegios afectados, en un intento de dar una respuesta integral a la emergencia.