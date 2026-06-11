Choque múltiple deja varios heridos y provoca fuerte tráfico en el límite entre San Juan de Lurigancho y Rímac

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Momentos de preocupación se vivieron la mañana de este miércoles en la prolongación Tacna, cerca del túnel Santa Rosa, luego de que un vehículo impactara contra varias unidades que permanecían detenidas en medio del tráfico. El accidente ocurrió en una de las vías más transitadas que conecta los distritos del Rímac y San Juan de Lurigancho.

Los afectados se encontraban esperando el cambio de luz del semáforo

De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, los automóviles afectados se encontraban esperando el cambio de luz del semáforo cuando fueron alcanzados por una camioneta que circulaba detrás de ellos. El impacto provocó una reacción en cadena que comprometió al menos cuatro vehículos.

"Estábamos todos estacionados, estamos estacionados en rojo (semáforo) y el señor viene y nos impacta", relató uno de los conductores afectados, quien precisó que ninguno de los vehículos se encontraba en movimiento al momento del accidente.

Otro testigo sostuvo que el vehículo responsable llegó a gran velocidad.

"Los tres carros estaban estacionados. El carro guinda ha venido y nos ha chocado a todos; nos agarró en cola", declaró.

La unidad que recibió el golpe más fuerte fue una camioneta roja conducida por un hombre de 64 años. Según familiares, el conductor sufrió un fuerte impacto en el pecho tras chocar contra el volante, por lo que recibió atención médica inmediata.

SAMU movilizó ambulancias y atendió a los heridos

Tras conocerse la emergencia, el Ministerio de Salud informó que activó su protocolo de respuesta mediante el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU).

A través de sus canales oficiales, la entidad señaló que "ante el reporte de un accidente de tránsito en el distrito del Rímac, el Minsa, a través del SAMU, movilizó de inmediato tres ambulancias para brindar atención a los afectados".

Asimismo, indicó que hasta el momento se registraron cinco personas heridas. El personal especializado brindó atención prehospitalaria en la zona y trasladó a tres de los afectados a establecimientos de salud para recibir atención especializada.

El Minsa añadió que los establecimientos de salud de la jurisdicción permanecen en alerta ante la eventual llegada de más lesionados, mientras continúan las evaluaciones médicas de los involucrados.

🔴 AHORA | Ante el reporte de un accidente de tránsito en el distrito del Rímac, el Minsa, a través del SAMU, movilizó de inmediato tres ambulancias para brindar atención a los afectados.



Hasta el momento se registran cinco heridos. Personal del SAMU brindó atención... pic.twitter.com/HJHak0JJdF — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) June 11, 2026

Mientras tanto, el tránsito en la zona se vio seriamente afectado durante varios minutos, generando largas filas de vehículos y retrasos para los conductores que se desplazaban hacia el centro de Lima.

El cuádruple choque ocurrido en la prolongación Tacna dejó cinco heridos y evidenció la importancia de mantener la distancia de seguridad y la atención permanente al volante. La rápida intervención del SAMU permitió atender oportunamente a los afectados y evitar consecuencias mayores en una vía de alto tránsito de la capital.