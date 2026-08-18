Mario Irivarren y Onelia Molina COINCIDEN en boda de su amigo: ¿cómo reaccionaron tras su ruptura?

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Irivarren y Onelia Molina volvieron a coincidir en un mismo lugar, esta vez durante una boda celebrada el último fin de semana en Pachacámac. La expareja asistió al matrimonio de una amiga en común, pero Onelia no llegó sola, pues estuvo acompañada de su actual pareja, el venezolano Kevin Díaz.

¿Mario y Onelia se saludaron?

De acuerdo con las imágenes compartidas en redes sociales, Mario disfrutó de la celebración junto a otros invitados y se mostró bastante sonriente. Por su parte, Onelia asistió junto a Kevin, con quien viene construyendo una relación que cada vez parece consolidarse más. La coincidencia generó curiosidad entre los seguidores.

Aunque ambos estuvieron en la misma celebración, no existen imágenes que evidencien un encuentro directo entre Mario y Onelia. La novia, de hecho, compartió fotografías con cada uno de ellos por separado. Sin embargo, al tratarse de una reunión con amigos en común, no se descarta que hayan podido cruzarse en algún momento.

La situación llamó especialmente la atención porque Onelia continúa disfrutando de su romance con Kevin Díaz. La modelo ha dejado claro que se encuentra ilusionada con esta nueva etapa y que el venezolano le viene demostrando mucho cariño pese al poco tiempo que llevan saliendo.

Onelia Molina y Kevin Díaz

Además, Onelia ha marcado diferencias entre su relación actual y la que tuvo con Mario Irivarren. Según explicó anteriormente, Kevin le ha permitido experimentar sentimientos que no había vivido antes, dejando entrever que atraviesa un momento especial en el plano sentimental.

Por ahora, ninguno de los involucrados ha contado si finalmente se saludaron o tuvieron algún tipo de acercamiento durante la boda. Lo cierto es que la coincidencia reunió a la expareja en una misma celebración, con Onelia acompañada de su nuevo novio, una situación que rápidamente despertó la curiosidad de sus seguidores.

Onelia se derrite por Kevin

Para hacer especial el cumpleaños de su novia, Kevin preparó una decoración en la habitación de Onelia con globos de helio, un elegante arreglo floral y varios regalos en tonos rosado y blanco. El ambiente fue cuidadosamente acondicionado para sorprender a la arequipeña desde el primer momento, logrando una reacción llena de alegría que rápidamente llamó la atención de sus fanáticos.

La odontóloga mostró el resultado de la sorpresa a través de su cuenta oficial de Instagram, donde publicó imágenes del detalle que recibió. Además de exhibir la decoración y los obsequios, dejó entrever que el gesto tuvo un significado especial para ella, reflejando el cariño y la dedicación que Kevin ha demostrado desde que ambos comenzaron a ser vinculados sentimentalmente.

"Cuando alguien no solo es bonito por fuera, sino también por su corazón y su alma...ahí entiendes que la verdadera belleza existe. Alguien me tiene completamente babeando", expresó.

Es así que, la coincidencia entre Mario Irivarren y Onelia Molina en esta boda vuelve a ponerlos en el centro de la atención, especialmente porque la modelo llegó acompañada de Kevin Díaz. Aunque no se conoce si ambos conversaron durante la celebración, las imágenes dejaron claro que sus caminos volvieron a cruzarse en medio de sus nuevas etapas sentimentales.