Mujer queda grave tras ser embestida por camioneta en Santa Anita: chofer venezolano huyó de la escena

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La tranquilidad de las primeras horas del último domingo en Santa Anita se rompió cuando una camioneta plateada de placa D4H-523 embistió violentamente a una comerciante que guardaba su mercadería en el maletero de un taxi.

La víctima, identificada como Maritza Aguirre, de 51 años, quedó gravemente herida y fue trasladada de urgencia a la clínica Montefiori. El conductor, un ciudadano venezolano identificado como Víctor José Morales Meneses, huyó de la escena sin prestar ayuda.

Conductor atropella a mujer y le dicen que huya

La comerciante se encontraba organizando sus productos cuando la camioneta, buscando adelantar a gran velocidad a un bus que venía por delante, la impactó de lleno al lograr su maniobra sin poder detenerse en el momento, lesionando también en un brazo al taxista que la asistía.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que Morales y los ocupante de la unidad móvil descendieron del vehículo, pero lejos de prestar auxilio y llamar a los números de emergencia, buscaron la manera de librase de las consecuencias.

La imágenes también captan a la copiloto, Karla Barzola Ñaña, propietaria además del vehículo, hacerle señas al conductor para que se alejara de la escena antes de la llegada de las autoridades y "que no regrese", según logra escucharse en los registros audiovisuales. Es entonces cuando Morales decide huir a pie, pasando incluso cerca de un patrullero de Serenazgo.

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Comerciante queda grave tras ser atropellada por una camioneta cuando subía a un taxi. El conductor extranjero huyó del lugar, mientras que la Policía intervino a la dueña del vehículo para esclarecer el caso.



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Víctima en estado grave

Maritza Aguirre permanece internada en estado crítico en la clínica Montefiori. Su hijo y familia se ha concentrado en los exteriores del centro médico y de la comisaría de Santa Anita para exigir justicia y la pronta captura del responsable. El accidente no solo dejó secuelas físicas graves, sino también daños materiales en el taxi que estaba estacionado, afectando la fuente de trabajo del conductor.

La Policía Nacional del Perú identificó al conductor y ha iniciado operativos para dar con su paradero. Se investiga además la responsabilidad de la propietaria del vehículo y de los ocupantes que descendieron tras el accidente, pues habrían instado al chofer a huir.

El caso ha generado gran indignación en la comunidad, que reclama mayor control sobre conductores extranjeros en situación irregular y sanciones ejemplares en casos de fuga tras accidentes.

La fuga del responsable y la participación de la propietaria del vehículo agravan la percepción de inseguridad en la zona. La prioridad ahora es la recuperación de Maritza Aguirre y la captura de Víctor José Morales Meneses, cuya responsabilidad penal podría incluir lesiones graves y omisión de socorro.