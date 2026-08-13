André Carrillo causa revuelo por lo que dijo de su esposa tras separarse: "Si no fuera por mí, no tendrías todo"

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La separación de André Carrillo y Suhaila Jad continúa dando de qué hablar. Luego de anunciar el fin de su relación en mayo de este año, la joven reapareció en redes sociales con una fuerte acusación contra el futbolista y reveló los comentarios que, según afirmó, recibió de su aún esposo tras la ruptura.

Suhaila Jad busca mudarse a España

Suhaila Jad decidió contar públicamente nuevos detalles de la situación que atraviesa con André Carrillo, luego de que en mayo anunciara su separación tras descubrir, según relató, chats, salidas y hasta accesorios de otra mujer en el auto del futbolista.

La joven, quien vive en Brasil junto al futbolista y sus hijos, aseguró que estos hallazgos terminaron confirmando sus sospechas sobre una presunta nueva infidelidad. Sin embargo, pese a la ruptura, la situación entre ambos todavía estaría lejos de llegar a su fin.

Jad afirmó que Carrillo no le estaría dando autorización para mudarse a España junto a sus hijos. Según explicó, su intención es iniciar una nueva etapa de vida junto a su familia, pero este permiso todavía no se concreta.

"El innombrable aún no me da el permiso para poder vivir en España, después de todas las barbaridades que me ha hecho. Sabiendo que mis hijos deseaban ir con sus primos, ni siquiera hemos podido ir de vacaciones con mi familia", expresó.

Y añadió: "Sin embargo, él sí fue en Navidades, fue y ahora está planeando las de diciembre. No le parece suficiente todo el daño que me ha causado; me ha destruido psicológicamente".

André Carrillo y sus duros calificativos

Pero eso no fue todo. Suhaila también decidió exponer parte de las conversaciones que habría mantenido con Carrillo y aseguró que el futbolista la habría hecho sentir menos por el aspecto económico durante su relación.

La joven recordó que dejó de lado sus propios proyectos para dedicarse a su familia y acompañar al jugador durante su crecimiento profesional. En ese contexto, aseguró que recibió comentarios relacionados con el dinero y los bienes que actualmente poseen.

"Dejé todo para construir nuestra familia y lo acompañé de manera incondicional. Me dediqué profundamente y con muchísimo amor a mi hogar".

Y añadió: "Yo tenía sueños y oportunidades para hacer muchas cosas y ahora tengo que aguantar comentarios humillantes como 'si no fuera por mí, no tendrías lo que tienes', o 'yo soy el que paga las cosas porque es mi dinero'", manifestó.

Jad también recordó los inicios de Carrillo y aseguró que, cuando lo conoció, todavía no tenía el estilo de vida que alcanzaría posteriormente gracias a su carrera como futbolista.

Finalmente, defendió el papel que desempeñó durante los años de relación y dejó claro que considera que el patrimonio construido durante ese periodo también corresponde a sus hijos y a ambos.

"Lo único que quiero es poder hacer mi vida en España junto a mi familia. Innombrable: el patrimonio no es tuyo, es de nuestros hijos, tuyo y mío. Lo hemos construido juntos. Mientras tú jugabas al fútbol, yo cuidaba de nuestros hijos, de ti y me encargaba de absolutamente todo, no voy a permitir que me menosprecies", sentenció.

Así, André Carrillo volvióa causar revuelo por lo que, según Suhaila Jad, le habría dicho tras su separación. La joven cuestionó los comentarios sobre el dinero y aseguró que el futbolista todavía no le permite mudarse a España con sus hijos, mientras continúa exponiendo detalles de la situación que atraviesan.