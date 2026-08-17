Bettsy Chávez reaparece en México tras recibir salvoconducto: es fotografiada haciendo turismo por CDMX

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Betssy Chávez reapareció en Ciudad de México después de abandonar Perú con un salvoconducto otorgado por la gestión de Keiko Fujimori. La ex primera ministra fue fotografiada en distintos puntos de la capital mexicana, junto a su abogado Raúl Noblecilla, tras salir de la embajada mexicana.

Betssy Chávez reaparece públicamente en México

Las imágenes muestran a Chávez junto a Noblecilla y al exministro del Interior Luis Barranzuela. Estos archivos fueron difundidos este lunes y registran a la exfuncionaria en espacios públicos de Ciudad de México, entre ellos el Zócalo y la Biblioteca Central de UNAM.

El material difundido ocurre pocos días después de la salida de Chávez del territorio peruano. La exministra dejó la residencia de la Embajada de México en Lima el pasado 6 de agosto, tras recibir el documento que permitió su traslado hacia México, donde actualmente permanece.

La exfuncionaria en la Biblioteca de la UNAM

Chávez permaneció en la sede diplomática mexicana desde noviembre del 2025, después de que México le concediera asilo político. Su permanencia en ese lugar ocurrió durante la tensión entre ambos países, mientras el gobierno peruano mantenía su posición sobre el proceso judicial pendiente durante esos meses.

Con la entrega del salvoconducto, Chávez pudo salir del Perú y viajar a México. La medida se produjo en paralelo al proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Lima y Ciudad de México, que habían quedado interrumpidas por el caso de la primera ministra.

Chávez paseando por Zócalo, en CDMX

Fotografías muestran sus primeras apariciones

Tras llegar a México, la exfuncionaria volvió a aparecer públicamente mediante las fotografías difundidas por Noblecilla. Las imágenes la ubican en lugares reconocidos de la capital mexicana y muestran también la presencia del abogado y del exministro Barranzuela durante el recorrido registrado en esas fotografías.

Entre los lugares identificados en las fotografías aparece el Zócalo de Ciudad de México, uno de los espacios centrales de la capital. También se observa a Chávez en las instalaciones de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicada en Ciudad Universitaria.

Junto al exministro Barranzuela y su abogado Raúl Noblecilla.

La publicación de las imágenes representa una nueva aparición pública de Chávez desde su salida de la residencia diplomática mexicana en Lima. El material difundido permite conocer parte de sus primeras apariciones en México, después del salvoconducto y del viaje realizado desde Perú esta semana.

La llegada de Chávez a México fue confirmada previamente después de su salida del Perú, mientras que las nuevas fotografías permiten conocer parte de sus primeras apariciones públicas en ese país. El contenido difundido por su defensa muestra una etapa posterior al traslado autorizado, reciente.