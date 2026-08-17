Ministro de Defensa ante eventual interpelación: "Es un mandato constitucional"

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

En conversación con Exitosa, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, se refirió a la moción de interpelación presentada en su contra por sus presuntos vínculos con la minera Poderosa. Señaló que es parte del control político que ejerce el Congreso y si se aprueba irá a responder de buena voluntad y agradeció el respaldo de la presidenta Keiko Fujimori.

Disposición al control parlamentario y respeto a la Constitución

Frente al avance de la iniciativa en la agenda legislativa, la autoridad ratificó su disposición de asistir a la sede del Parlamento para esclarecer los cuestionamientos sobre su trayectoria y gestión.

"Las interpelaciones son parte del control político del Congreso, la interpelación es una atribución constitucional de la Cámara de Diputados. Si es que la moción se aprueba en el pleno y me citan, iré a contestar el pliego interrogatorio, las preguntas contenidas, y explicaré lo que hemos hecho en estos 18 días de gestión", indicó.

El representante del Ejecutivo enfatizó que la rendición de cuentas forma parte de la dinámica democrática y del equilibrio de poderes entre ambos estamentos del Estado. Por ello, consideró que la eventual citación representa un espacio para detallar las acciones ejecutadas durante sus primeras semanas al frente del ministerio y despejar dudas institucionales.

Asimismo, resaltó que acudir al llamado del Poder Legislativo no constituye únicamente un gesto político, sino la observancia estricta del marco legal vigente. El titular de Defensa recalcó que se mantendrá alineado al procedimiento formal que determine el hemiciclo una vez que se debata y vote la admisión de la moción planteada.

Respaldos políticos y postura técnica ante el Pleno

Respecto a las declaraciones de la mandataria sobre el proceso parlamentario, el ministro abordó las opiniones que catalogaban de prematura la medida.

"Agradezco las palabras de apoyo de la presidenta de la República a mi persona, a mi gestión, pero si el Congreso me cita no solo voy de buena voluntad sino que es un mandato constitucional hacerlo. Yo como toda persona apegada al derecho y a la Constitución cumpliré con lo que el Congreso decida", señaló.

Con estas palabras, la autoridad reafirmó su compromiso de dar cumplimiento a los mandatos emitidos por el Legislativo sin entorpecer los mecanismos de fiscalización. Además, remarcó que el apoyo recibido por parte de la Jefatura de Estado le permite dar continuidad a los objetivos de su sector en materia de seguridad nacional.

Finalmente, la presencia del ministro ante la representación nacional quedará sujeta a los votos que alcance la moción en la sesión plenaria. De ratificarse la citación, Belaúnde sostendrá una defensa técnica orientada a desestimar señalamientos de conflicto de interés y transparentar sus vínculos pasados con el sector privado.