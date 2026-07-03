Surco: PNP captura a líder de banda criminal tras asalto a cambista y recupera todo el dinero robado

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La rápida intervención de la Policía Nacional permitió capturar a un presunto delincuente que acababa de participar en el violento asalto a un cambista en la avenida Alfredo Benavides, en Surco. Durante la intervención, los agentes recuperaron la totalidad del dinero robado, evitando que el botín fuera repartido entre los demás integrantes de la organización criminal.

Capturan a integrante de 'Los Fierros Blancos'

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que tres sujetos abordaron tres motocicletas lineales que los esperaban en la vía principal para escapar tras agredir a la víctima. Los delincuentes lograron apoderarse de S/11.525, 670 dólares, 1.250 euros y S/63.928 distribuidos en 13 cheques, desatando un inmediato operativo policial.

El detenido fue identificado como José Luis Flores Núñez, de 48 años, quien sería uno de los seis delincuentes que participaron en el asalto. Según el general Jorge Castillo Vargas, jefe de la Región Policial Lima Centro, su función dentro de la organización era escapar con todo el dinero sustraído. Gracias a la persecución, fue interceptado antes de concretar su huida.

"Corrió realmente, pero fue alcanzado, reducido y capturado, y dentro de su mochila se ha encontrado justamente todo el dinero de la víctima. Asimismo, un polo de policía que este sujeto llevaba (...) la finalidad de ese objeto era escapar con el dinero", declaró.

🔴🔵 Surco: PNP recupera dinero y captura a líder de banda criminal que asaltó a cambista.



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Flores Núñez registra antecedentes por hurto agravado en los distritos de San Borja y Chorrillos, además de denuncias en el Callao. El general Castillo Vargas informó que, ante las evidencias reunidas durante las investigaciones, el detenido terminó aceptando su participación en el robo. Sin embargo, hasta el momento se ha negado a revelar la identidad y el paradero de los demás integrantes de la banda criminal 'Los Fierros Blancos', quienes continúan siendo buscados por la Policía Nacional.

Asalto a cambista en el Centro de Lima

Hace unos días, se registró una balacera en pleno Centro Histórico de Lima donde criminales dispararon contra un cambista al interior de la iglesia Nuestra Señora de La Merced en el Jirón de la Unión. El hecho se dio luego que la víctima se resistiera al robo intentando refugiarse al interior de esta iglesia ubicada a solo unas cuadras de Palacio de Gobierno.

Por suerte, agentes de la Policía nacional del Perú reaccionaron en cuestión de minutos logrando la captura de uno de los criminales responsables de este hecho de violencia. La detención se dio en plena avenida Emancipación luego de una persecución de varias cuadras donde el delincuente caminó armado y amenazó en repetidas oportunidades a las autoridades.

Es así que, la captura de este presunto integrante de la banda representa un importante avance en la investigación y permitió recuperar íntegramente el dinero robado. Sin embargo, las autoridades mantienen las diligencias para ubicar y detener al resto de los implicados, con el objetivo de desarticular por completo esta organización criminal y evitar nuevos asaltos.