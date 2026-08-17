Keiko Fujimori anuncia reestructuración en Sedapal durante visita a Villa El Salvador tras lluvias

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En su recorrido por las zonas afectadas de Villa El Salvador, la presidenta Keiko Fujimori anunció que el Gobierno emprenderá una reestructuración de Sedapal.

El colapso del sistema de desagüe tras las lluvias intensas dejó viviendas y colegios inundados, lo que llevó a la mandataria a reconocer que los problemas no solo se deben a las precipitaciones, sino también a la forma en que está organizada la empresa estatal de agua y saneamiento.

Un problema acumulado en Sedapal

Fujimori señaló que los aniegos registrados en Villa El Salvador y otros distritos de Lima Sur son solo consecuencia de las lluvias y la DANA, sino también de las fallas estructurales acumuladas en Sedapal, que han sido denunciadas por vecinos desde hace más de una década.

Por lo mismo, la presidenta indicó que se iniciará un proceso de reorganización para corregir la matriz de desagüe y mejorar la capacidad de respuesta de la entidad.

#EnVivo



Keiko Fujimori tras inundaciones por lluvias en el sur de Lima: Vamos a tener que realizar una reestructuración de Sedapal, los vecinos vienen realizando denuncias desde hace 10 años y no han hecho nada



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/KczTbffGb3 — Canal N (@canalN_) August 17, 2026

De acuerdo con Sedapal, la corrección de la matriz de desagüe podría tomar entre uno y dos meses, mientras tanto se desplegarán equipos permanentes en la zona. Fujimori enfatizó que la reestructuración será integral, abarcando tanto el aspecto técnico como el administrativo, con el objetivo de garantizar que emergencias similares no vuelvan a repetirse.

"Vamos a tener que hacer una reestructuración, de Sedapal incluido, porque los vecinos vienen denunciando esto hace 10 años y hace 10 años no han hecho nada", señaló.

Medidas de urgencia en Lima Sur

El Gobierno dispuso la presencia de dos motobombas de seis pulgadas y seis hidrojet en Villa El Salvador, que permanecerán hasta que se complete la reparación de la matriz. Además, se anunció la pronta declaratoria en emergencia distritos de Lima Sur y regiones de la sierra, con el objetivo de acelerar obras de drenaje y saneamiento.

En el ámbito educativo, se ordenó la limpieza, desinfección y fumigación de colegios afectados como la IE 7092 Juan Pablo II y la IE 1169 Almirante Miguel Grau, donde las clases se retomarán en una semana. Asimismo, se habilitarán albergues temporales para las familias damnificadas, mientras se realizan las reparaciones en sus viviendas.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | La presidenta Keiko Fujimori anunció que Sedapal será reestructurada tras los inconvenientes registrados por las intensas lluvias y aniegos en Lima. "Para que este tipo de problemas no vuelvan a suceder", señaló.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital... pic.twitter.com/bebBy0MZVo — Exitosa Noticias (@exitosape) August 17, 2026

El anuncio de Keiko Fujimori marca un giro en la gestión de Sedapal, al reconocer que los aniegos en Villa El Salvador y otros distritos de Lima Sur son consecuencia de fallas estructurales en la empresa. Este cambio buscará no solo atender la emergencia actual, sino también prevenir futuros colapsos en medio de fenómenos climáticos cada vez más frecuentes.

La combinación de medidas inmediatas —motobombas, hidrojet, albergues y limpieza de colegios— con la promesa de cambios profundos en Sedapal refleja la intención de dar una respuesta integral a una crisis que afecta directamente la vida cotidiana de miles de limeños.