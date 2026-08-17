Aniegos en Villa el Salvador: inundaciones dejan 298 damnificados y 62 viviendas afectadas, informa ministro Belaúnde

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una intensa llovizna registrada la noche del 16 de agosto provocó inundaciones en Villa El Salvador y dejó 62 viviendas afectadas y 298 damnificados, según informó el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde. El personal desplegado realiza empadronamiento, limpieza y acciones de bombeo para atender a las familias y reducir riesgos ante lluvias previstas.

Familias son empadronadas tras la emergencia

La emergencia ocurrió en zonas de Villa El Salvador, entre ellas el sector Mariscal Castilla, en las que equipos del Ejército del Perú y del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) realizaron labores de atención. El despliegue incluyó equipos para retirar agua acumulada y realizar limpieza de calles y viviendas.

Según entrevista de Exitosa, Belaúnde explicó que las familias damnificadas estaban siendo empadronadas junto con los bienes que perdieron. El ministro señaló que este registro permitiría identificar los daños y verificar que las personas afectadas por la emergencia reciban atención.

"Bueno, la información que manejamos a este momento son de 62 viviendas afectadas, 298 damnificados, se están empadronando ellos y las cosas que han perdido porque hay un seguro que tiene Sedapal que les va a cubrir. Estamos verificando, bueno, y hemos ido a visitar", añadió.

El ministro también indicó que se revisaron viviendas y se conversó con los vecinos para comprobar la situación de las familias. Además, mencionó que una familia acudió a una comisaría cuando llegó Sedapal y no había sido empadronada, situación que debía corregirse durante la atención.

Asimismo, sostuvo que la respuesta estatal debía concentrarse en atender la emergencia y evitar que nuevas lluvias provoquen otra inundación. Para ello, se dispuso el uso de hidrojets, bombas y otros equipos, mientras las instituciones permanecían coordinadas en las zonas afectadas del distrito.

El ministro explicó que el Ejército participa en las labores de limpieza y apoyo junto con INDECI. También señaló que su visita tuvo como objetivo conocer directamente la situación de los vecinos y supervisar el trabajo de los efectivos desplegados en el sector Mariscal Castilla.

Ministro responde ante cuestionamientos del Congreso

Durante la entrevista, Belaúnde respondió sobre los cuestionamientos surgidos desde el Congreso. Señaló que una eventual interpelación forma parte del control político y afirmó que acudirá a la Cámara de Diputados si la moción correspondiente es aprobada por el pleno.

Moción de interpelación

Belaúnde indicó que, si el Congreso lo cita, cumplirá con acudir y responder las preguntas incluidas en el pliego interpelatorio. Sobre una eventual presentación de ministros ante el pleno, precisó que corresponde al presidente del Consejo de Ministros anunciar quiénes participarían en esa sesión.

La cobertura también recogió que esta sería la tercera emergencia de este tipo registrada durante el año en Villa El Salvador. Ante ello, el ministro señaló que, además de atender la situación inmediata, corresponde plantear una solución estructural para evitar que el problema continúe.