La Libertad: abogada es asesinada a balazos mientras se encontraba en un restobar

16/08/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo hecho de violencia que ha causado conmoción entre los vecinos en el distrito de San Jose. Una mujer indentificada como Helenn Giulianna Silva Padilla, quien se desempeañaba como abogada, fue asesinada a balazos en el centro poblado de San Martín de Porres.

Cámaras captaron ataque

Según información que se viene manejando de manera preliminar, el ataque ocurrió en el interior de un restobar. La víctima se encontraba sentaba dentro del establecimiento con tres acompañantes, cuando se vio sorprendida por un sujeto que aparecería por el exterior del local.

Cámaras de seguridad registraron el preciso momento del ataque. En el contenido se observaría como el sujeto se acerca lentamente y dispara a quemarropa, para luego escapar.

Flyer de despedida para Helenn Guilianna Silva Padilla

Víctima no sobrevivió

Tras el atentado, Helenn Giulianna Silva Padilla fue llevada hasta el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe. Sus compañantes creyeron que podrían auxiliarla, pero en el centro médico confirmaron su deceso.

La víctima Hellen Silva (en medio) y dos de sus acompañantes

Policía investiga el crimen

La Policía ya viene realizando las investigaciones correspondientes para reconstruir lo ocurrido y poder determinar quien estuvo detrás de este crimen. Imágenes de la cámara de seguridad podrán ser pieza fundamental para resolver la incógnita.

Por el momento, no se determina si se ha tratado de un ataque dirgido específicamente contra la víctima o la posibilidad de que exista otra circunstancia.

Crimen en La Libertad. La abogada Helenn Giulianna Silva Padilla fue asesinada a balazos dentro de un restobar en Pacasmayo. El hecho ha generado conmoción entre los vecinos y es investigado por las autoridades.