SMP: empresa Emmanuel sufre tercer ataque armado en menos de 48 horas y deja conductor gravemente herido

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La violencia contra el transporte interprovincial no se detiene. En menos de 48 horas, tres buses de la empresa Emmanuel fueron atacados a balazos mientras cubrían la ruta entre Lima y Huaral. El hecho más grave dejó a un conductor herido de gravedad, mientras las autoridades investigan si los atentados estarían relacionados con una presunta extorsión.

Atacan por tercera vez a bus de la empresa Emmanuel

El primer ataque ocurrió la noche del miércoles en el distrito de Los Olivos. A la altura del bypass Infantas, una unidad de la empresa recibió hasta cuatro disparos cuando se encontraba en plena ruta y con pasajeros a bordo. El hecho encendió las alarmas entre los trabajadores y usuarios, quienes temen nuevos atentados contra las unidades de transporte.

Menos de 48 horas después se registraron dos nuevos ataques casi de manera consecutiva. El primero ocurrió en Independencia, a la altura del óvalo Tomás Valle, donde una motocicleta interceptó un bus y sus ocupantes dispararon cinco veces, hiriendo gravemente al conductor. La víctima fue trasladada de emergencia al hospital Cayetano Heredia para recibir atención médica.

Aproximadamente una hora después se produjo un tercer atentado en el paradero Rosa Luz, en el distrito de Puente Piedra. El bus permanecía detenido debido al tráfico cuando fue atacado. Ambos hechos fueron confirmados por un trabajador de la empresa, quien señaló.

"El segundo bus que fue atacado fue en Puente Piedra. No lo han reportado, solo se ha confirmado nada más. Había tráfico, y dispararon desde una moto, y el otro fue en Tomás Valle con Panamericana Norte", expresó.

El nuevo ataque contra la empresa Emmanuel refleja el preocupante incremento de la criminalidad que golpea al transporte público e interprovincial. Mientras las bandas extorsivas intensifican sus amenazas y atentados, conductores y pasajeros continúan expuestos a la violencia. La reiteración de estos hechos evidencia la urgencia de reforzar las acciones de seguridad para frenar el avance del crimen organizado y devolver la tranquilidad a las calles.

Tras el primer atentado, peritos de Criminalística y agentes de la comisaría de San Martín llegaron al lugar y trasladaron la unidad para las diligencias. Con estos hechos, la empresa Emmanuel ya suma cuatro ataques en menos de dos meses. Las autoridades no descartan que los atentados estén vinculados a un caso de extorsión, debido a que varias empresas que cubren la ruta Lima-Huaral vienen siendo blanco de amenazas de bandas criminales.

Es así que, este nuevo ataque contra la empresa Emmanuel refleja el preocupante incremento de la criminalidad que golpea al transporte público e interprovincial. Mientras las bandas extorsivas intensifican sus amenazas y atentados, conductores y pasajeros continúan expuestos a la violencia. La reiteración de estos hechos evidencia la urgencia de reforzar las acciones de seguridad para frenar el avance del crimen organizado y devolver la tranquilidad a las calles.