Ernesto Bustamante asegura que Digemid no funciona: "Demora el acceso a medicamentos de calidad"

En entrevista exclusiva con Exitosa, el congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, aseguró que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) no funciona e indicó que el ingreso de medicamentos aprobados en países de alta vigilancia será facilitado por la Ley N.º 32319 del Congreso de la República.

El parlamentario Bustamante se comunicó con el programa 'Hablemos Claro' para dar detalles sobre la ley promulgada que busca agilizar y ampliar el acceso a medicamentos y productos biológicos registrados en países de alta vigilancia sanitaria (PAVS) destinados al tratamiento de enfermedades raras, huérfanas, cáncer y otras afecciones.

En ese marco, no solo enfatizó que con esta normativa se podrá fortalecer el acceso oportuno, de calidad y equitativo a estos males, y "garantizar el derecho fundamental a la salud y a la vida de toda persona", sino que Bustamante también aprovechó en pronunciarse sobre el proyecto para crear la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (Apemed) en reemplazo de Digemid.

El legislador atinó a señalar que a pesar de que aún no se tiene de forma concreta, el nombre que tomará la instancia que podría suplir las funciones de Digemid sí aseguró que es una medida necesaria, puesto que dicho organismo "no funciona" y debe ser reformado lo más pronto posible para contar con mecanismos adecuados para la verificación y control de calidad de los productos farmacéuticos.

"Lo importante es que se va a modificar Digemid, que como existe hoy en día no funciona. No tiene personal, equipo, ni procesos adecuados, debe reformarse de manera integral. (...) No podemos esperar años, esto demorará años a que Digemid se arregle para tener mecanismos expeditos de aprobación de registros sanitarios", indicó Ernesto Bustamante.