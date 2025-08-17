Gianmarco celebra 55 años de vida y comparte IMPACTANTE mensaje: "Hasta que Dios lo decida"

17/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A través de sus redes sociales, el reconocido cantautor y compositor peruano Gianmarco, expreso su agradecimiento por cumplir 55 años de vida. En las fotos publicadas se le ve compartiendo junto a sus hijos y su pareja, Juliana Molina.

Gianmarco celebra sus 55 años

Este 17 de agosto, Gianmarco suma un año más de vida y celebra sus 55 años muy bien acompañado. En la publicación compartida a las primeras horas del domingo, se observa al cantante junto a sus tres hijos: Fabian, Abril y Nicole Zignago, los tres dedicados ahora a la música y, a su pareja, Juliana Molina.

En las imágenes se ve a un Gianmarco muy feliz, tranquilo y agradecido de estar rodeado de sus personas más cercanas; pero lo que más sorprendió fueron los tremendas reflexiones sobre la vida y la salud.

"La vida me ha dado tanto y me ha quitado mucho, me ha hecho reír, me ha hecho llorar. Ha sido buena y mala, generosa y a la vez perversa conmigo. Cada arruga en mi piel lleva tatuada una historia vivida, una herida sanada, un secreto escondido, batallas perdidas y guerras ganadas, expresó en su publicación.

"Qué deseo?...salud. Nada más. El resto se consigue viviendo."

Como se sabe, el 21 de mayo del 2024, Gianmarco anunció abiertamente que se había sometido a una operación de emergencia tras haber sido diagnosticado con cáncer de próstata. En su momento, la noticia generó alarma entre sus seguidores quienes no dudaron en mostrarle su apoyo, luego que el cantautor mantuviera en secreto su situación de salud. En la publicación donde confesó la etapa que vivió con un cáncer, se lee:

"Un chequeo a tiempo nos puede salvar la vida. No dejemos la salud de lado. "Mi madre sobrevivió al cáncer, ella supo detectarlo en el momento correcto. Esta vez, me tocó, escuché a mi cuerpo, llegué a tiempo y ahora estoy a salvo. Por nosotros, por los nuestros, seamos responsables... No tengamos miedo. Vamos a cuidarnos"

Con estas revelaciones contó que esta enfermedad no habría sido ajena a su vida, pues, además, su padre falleció a los 50 años a raíz del mismo diagnóstico cuando el joven cantante tenía solo 23 años.

Hoy con 55 años recién cumplidos, Gianmarco celebra y agradece a la vida junto a sus personas más queridas, además de compartir un contundente mensaje respecto a las batallas que ha superado y su deseo por tener salud para seguir viviendo.