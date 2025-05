Ley facilitará ingreso de medicamentos registrados en países de alta vigilancia: Así será el proceso

En diálogo con Exitosa, el congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, explicó cómo será el proceso de ingreso de medicamentos registrados en países de alta vigilancia tras promulgación de ley.

En conversación con Jesús Verde en el programa 'Hablemos Claro', el parlamentario indicó que, una vez se presente la documentación de calidad, seguridad y eficacia correspondiente, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) tiene un plazo de 45 días para otorgar el registro sanitario.

"Una vez que está presentado toda esta documentación, Digemid tiene 45 días para otorgar el registro sanitario. Si no lo otorga, tiene que hacerlo motivadamente y si lo otorga el medicamento puede ingresar al país. Si en caso no responde, eso se llama silencio administrativo y el silencio es tomado positivamente, es decir, al no responder Digemid, se da por aprobado el trámite de registro sanitario", acotó.