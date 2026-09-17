Svieta Fernández exhorta al Ejecutivo a reformular pedido de facultades sobre FEN y seguridad: "Hay cosas que no quedan claro"

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un diálogo con Exitosa, Svieta Fernández, diputada de Juntos por el Perú, exhortó al Ejecutivo a reformular su pedido de facultades legislativas en materia de seguridad y prevención ante el fenómeno El Niño. La parlamentaria señaló que existen aspectos del planteamiento que no estarían suficientemente claros.

Piden reformular facultades sobre El Niño e inseguridad

Svieta Fernández señaló que, junto con otras agrupaciones políticas, presentaron una carta al Ejecutivo para solicitar que replantee las medidas incluidas en el pedido de facultades legislativas frente a los eventos climáticos y la seguridad.

"Como bancada junto con Ahora Nación y Obras, nuestros voceros presentaron una carta solicitando al Gobierno de que esta amplitud de facultades que se habían presentado, sean reformuladas en los puntos de fenómeno El Niño e inseguridad ciudadana", afirmó.

Advierten vacíos en medidas ante El Niño

La diputada dejó entrever que tampoco existe suficiente precisión en las medidas de prevención frente al fenómeno El Niño, pues, según indicó, se mencionan diversas aristas relacionadas con el tema, pero no se establecen plazos ni se especifican los puntos donde se ejecutarán las acciones.

"Dicho sea de paso, el fenómeno El Niño no ha sido incluído de forma concreta y específica. Nos hablan de descolmatación, pero, no se habla de plazos ni obras específicas y lugares criticos donde se va a intervenir...", indicó.

Solicitan propuestas concretas al Poder Ejecutivo

En esa misma línea, Fernández reveló que se solicitó al Gobierno de Fujimori evaluar y precisar aún más estos aspectos, al considerar que algunos de ellos carecen de suficiente fundamentación técnica.

"Nosotros hemos tendido el puente para que el Ejecutivo pueda presentarnos propuestas en esas dos materias y poder discutir, porque de forma tan amplia, sin ser tan específicas de temas importantes sin sustención técnica, esto implica un conflicto y no queremos otorgar un cheque en blanco. Debe puntalizarse", remarcó.

En diálogo con Exitosa, Svieta Fernández, diputada de Juntos por el Perú, pidió al Gobierno revisar y modificar el pedido de facultades legislativas relacionado con la seguridad ciudadana y las acciones preventivas frente al fenómeno El Niño. La parlamentaria sostuvo que algunos puntos de la solicitud presentan falta de precisión y claridad.