Caso Liceo Naval: Fiscalía inicia investigación preliminar contra 10 alumnos por presunto abuso a menor de edad

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio de un comunicado emitido por el Ministerio Público en sus redes sociales, se da dado a conocer el inició a una investigación preliminar contra 10 alumnos tras una denuncia por una presunta violación sexual en agravio de un estudiante menor de edad de 16 años.

Ministerio Público abre investigación contra 10 alumnos

La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro inició una investigación preliminar luego de recibir una denuncia por una presunta violación sexual en agravio de un estudiante de 16 años.

Según informó el Ministerio Público, los hechos se habrían registrado en el distrito de San Borja y estarían vinculados con menores de edad que cursan el quinto año de secundaria del centro educativo Liceo Naval.

Ante la gravedad de la denuncia, el fiscal provincial Mariano de la Torre Hernández dispuso una serie de diligencias urgentes con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan conforme avance la investigación.

🚨 #LoÚltimo | Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro inició investigación preliminar tras la denuncia de una presunta violación sexual, por parte de menores de edad del quinto año de secundaria de un centro educativo, en agravio de un estudiante de 16 años. Los hechos... pic.twitter.com/44GsmC6pwH — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 17, 2026

Primeras medidas adoptadas tras la denuncia

Entre las primeras medidas adoptadas se encuentra la toma de declaración de la presunta víctima mediante cámara Gesell, mecanismo utilizado para recoger el testimonio de niños, niñas y adolescentes en condiciones que buscan evitar su revictimización durante el proceso de investigación.

Asimismo, el Ministerio Público ordenó recabar los testimonios de 10 menores de edad que fueron retenidos en flagrancia y que permanecen en la comisaría hasta el momento.

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