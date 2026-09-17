Mr. Peet sorprende al hablar de su futuro en L1 Max tras críticas por narración del clásico: "Me van a..."

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El clásico entre Alianza Lima y Universitario no solo dejó emociones fuertes por el gol de Lisandro Alzugaray, sino también una nueva bronca alrededor de la transmisión. Mr. Peet fue cuestionado por su relato y, en medio de todo, terminó contando que su continuidad en L1 Max para el próximo año todavía está en veremos.

Mr. Peet recibe críticas tras el clásico

El gol de Lisandro Alzugaray ante Alianza Lima volvió a encender las discusiones entre hinchas de Universitario y el cuadro blanquiazul. La anotación llegó en los últimos minutos y terminó dándole un triunfo agónico al equipo crema, pero la jugada también generó comentarios fuera de la cancha.

Esta vez, las miradas se fueron hacia Peter Arévalo, conocido como Mr. Peet, por la manera en que relató el tanto durante la transmisión. En redes sociales, algunos seguidores cuestionaron una supuesta demora para celebrar el gol y otros pusieron en duda su imparcialidad.

Pero cuando parecía que todo quedaba en el clásico y sus polémicas, Mr. Peet soltó una información que llamó todavía más la atención.

¿Mr. Peet se va de L1 Max?

En su programa A Presión, Peter Arévalo contó que todavía no tiene decidido si continuará en L1 Max. El periodista deportivo explicó que actualmente está más enfocado en su propio proyecto y que, además, recibió una propuesta para trabajar en el extranjero durante el 2027.

"No tengo decidido si es que voy a seguir o no. Los tiempos han cambiado. Yo ahora estoy más abocado a esto y entonces, tengo que priorizar esto. Yo no puedo comprometerme con algo que me puede generar conflicto con mi proyecto, que es mío", señaló.

Mr. Peet también reveló que tendrá una reunión en la que le presentarán formalmente el proyecto internacional. La propuesta, según explicó, consiste en realizar en el extranjero el mismo trabajo que viene haciendo actualmente.

"Tenemos una reunión, me van a presentar un proyecto, pero es para trabajar en el extranjero. A mí me encanta la idea, pero tendría que estar allá", comentó.

Eso sí, Arévalo dejó claro que su familia también será clave para tomar una decisión. Si las condiciones le convencen, tendría que viajar con ellos.

Así, las críticas por su narración del clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, su futuro en L1 Max y la propuesta para trabajar en el extranjero mantienen a Mr. Peet en el centro de la conversación deportiva.