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Hicieron las paces

Magaly revela que llegó a una conciliación con Yahaira para evitar demandas: "Ambas hemos firmado"

Magaly Medina reveló que logró una conciliación con Yahaira Plasencia tras varias conversaciones, disculpas y acuerdos, poniendo fin al enfrentamiento judicial que ambas mantenían desde hace semanas.

Magaly revela que llegó a una conciliación con Yahaira Plasencia
Magaly revela que llegó a una conciliación con Yahaira Plasencia (Composición Exitosa)

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 26/08/2026

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Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al revelar que finalmente llegó a una conciliación con Yahaira Plasencia, con quien mantenía un proceso judicial. La conductora contó que ambas lograron conversar y dejar de lado sus diferencias después de varios acercamientos, abriendo así la posibilidad de cerrar definitivamente una disputa que durante semanas generó atención en el mundo del espectáculo.

Según explicó la periodista, la iniciativa para buscar un entendimiento partió de Yahaira Plasencia y su pareja. Ambas tuvieron una primera reunión sin abogados y estuvieron acompañadas por personas de confianza. Ese encuentro permitió que pudieran hablar con mayor tranquilidad sobre el origen del conflicto y, posteriormente, continuar las conversaciones hasta encontrar una salida que convenciera a las dos.

Durante estos encuentros, Magaly y Yahaira también pudieron reconocer aquellas expresiones que habían generado molestia entre ambas. La cantante manifestó su incomodidad por determinados comentarios de la conductora, mientras que Magaly comprendió que algunas de sus palabras pudieron resultar hirientes. Por ello, ambas decidieron ofrecerse disculpas y asumir su responsabilidad por aquellas situaciones que contribuyeron a agravar el enfrentamiento.

Como resultado de este proceso, las dos firmaron una conciliación que será presentada ante la jueza durante la audiencia programada para este jueves. Magaly explicó que el documento representa el acuerdo alcanzado entre ambas y que permitirá encaminar el proceso hacia su conclusión. Además, destacó que después de las conversaciones tanto ella como Yahaira se encuentran más tranquilas.

Tras revelar el acuerdo, la conductora también aprovechó para responder a quienes, según afirmó, buscan afectar su imagen pública. Magaly pidió que cualquier acusación en su contra esté respaldada por pruebas y cuestionó los señalamientos que considera carentes de sustento. Finalmente, agradeció la actitud que Yahaira tuvo durante el proceso y destacó que ambas prefirieron resolver sus diferencias mediante el diálogo.

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