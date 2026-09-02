Excongresista Kelly Portalatino es intervenida por la Policía por presuntamente estar involucrada en un accidente de tránsito

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La excongresista y exministra de Salud, Kelly Portalatino Ávalos, permanece detenida desde la madrugada de este miércoles 02 de septiembre en la comisaría de Monserrat, al estar presuntamente involucrada en un accidente de tránsito.

De acuerdo con las primeras pesquisas, el hecho guarda relación con un ciclista. Asimismo, quedó confirmado que el vehículo detenido en la dependencia policial, pertenece a la exparlamentaria de Perú Libre, según datos oficiales de la SUNARP.

Vehículo detenido es de propiedad de la excongresista Kelly Portalatino.

Investigaciones en curso por accidente en el Cercado de Lima

Un equipo de Exitosa llegó a la comisaría ubicada en el Cercado de Lima y pudo conocer que el incidente ocurrió en el cruce de la avenida Pacasmayo con Guillermo Dansey. La otra parte involucrada fue identificada como Frank Rony Espinoza Maúrtua de 48 años, quien se desplaza a bordo de una bicicleta eléctrica.

El ciudadano fue encontrado recostado sobre la vereda, presentado lesiones físicas y tras evaluado, fue diagnostico con una fractura en el sacro; asimismo, el vehículo de placa CNP-034 presenta señales de impacto.

Como parte de las diligencias para el esclarecimiento del caso, la excongresista fue trasladada a las 4:00 a. m. a otra dependencia para que se someta los exámenes de ley (dosaje etílico), regresando a la comisaría al promediar las 6:00 a. m.

Cabe precisar que, Portalatino Ávalos ha evitado dialogar en todo momento con los medios de comunicación presentes, quedando únicamente a la espera de que llegue su abogado defensor o familiares de ser el caso.

Vale recordar que, la exlegisladora asumió el cargo 2021 y en mayo último renunció al partido político que preside Vladimir Cerrón, acusando falta de tolerancia para las discrepancias internas.

¿Qué hacer si somos o presenciamos un accidente de tránsito?

Según el Ministerio Público, si eres víctima o testigo de un accidente de tránsito, debes ser atendido inmediatamente en cualquier centro hospitalario público o privado del país, no importando si el vehículo cuenta o no con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

En caso de darse a la fuga el vehículo que participó en el accidente, puedes informar el hecho al Fondo de Compensación del SOAT y CAT del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (https://fondosoatycat.mtc.gob.pe/), entidad que se encargará de cubrir los gastos médicos, de sepelio e indemnizaciones.

Del mismo modo, puedes realizar la denuncia ante la Fiscalía o comisaria más cercana y solicitar la copia certificada para hacer el seguimiento del caso y realizar las acciones legales que aparan la ley.

Sobre este hecho en mención, las investigaciones continuarán con su desarrollo durante el transcurso de las horas.