Familia de Hugo Bustíos y abogado de IDL rechazan liberación de Daniel Urresti

En conferencia de prensa, la familia de Hugo Bustíos y el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, se pronunciaron tras el fallo del Tribunal Constitucional que anuló sentencia de Daniel Urresti. Según el letrado, el argumento del órgano es "falso" y el juzgamiento se sostiene en la ley penal nacional. Los familiares del periodista asesinado indican que el TC cuenta con una postura negacionista del derecho internacional que calificó su asesinato como un crimen de lesa humanidad.

Familia de Hugo Bustíos rechaza liberación

La familia de Hugo Bustíos realizó una conferencia de prensa tras la decisión del Tribunal Constitucional que anuló la sentencia contra Daniel Urresti.

El abogado calificó como "falso" el argumento que sostiene el órgano de Justicia pues indicó que el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad se sostiene bajo la ley penal nacional.

"Dicen que la sentencia que lo condena tanto de la Corte Penal Institucional como de la Corte Suprema de Justicia ha hecho una calificación del asesinato de Hugo Bustíos en mérito del artículo 7 del Estatuto de Roma lo cual es falso", indicó.

De acuerdo a lo que indica el abogado Rivera, el "único argumento" presentado por el TC para liberar a Urresti es que el caso está prescrito, por lo tanto es aplicable la Ley 32107, medida que establece que los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra antes del 2002 no pueden ser procesados.

Postura negacionista del derecho internacional

En ese sentido, el TC estaría tomando la aprobación del Estatuto de Roma desde 1998 como un "dato histórico", más la sentencia en contra de Daniel Urresti no lo condena por el mérito de tal artículo.

La defensa legal de la familia indica que desde hace varios años los Tribunales Penales han desarrollado una calificación complementaria para los crímenes que no han sido comunes, tal como el caso del periodista Bustíos.

"No existe ningún caso que haya sido abierto en mérito al artículo 7 del Estatuto de Roma", indica Rivera. Además, añade que "todos los casos" que han sido calificados como crímenes de lesa humanidad en el Perú se han abierto en mérito de la Ley Penal Nacional.

"Se opta por una postura totalmente negacionista de apliación del derecho internacional", precisa Rivera. Esta postura no es aceptada por el TC debido a que refieren que tal calificación complementaria no está incluida en la Ley Penal Nacional.

Por este caso, la sentencia de Daniel Urresti fue tipificada correspondiendo al Código Penal peruano el cual refiere al asesinato de una persona.

Luego de que el TC resolviera que el asesinato de Hugo Bustíos no puede ser considerado como un crimen de lesa humanidad, la familia del periodista ofreció una conferencia de prensa precisando los detalles de la liberación del exministro del Interior y rechazando su salida de prisión.