PNP descarta haber hallado cuerpo de efectivo arrastrado por el río Rímac: Rescate continúa

Tras más de 11 horas de trabajo de rescate, la PNP aun no encuentra el cuerpo de Patrick Ospina Orihuela, suboficial que fue arrastrado por el río Rímac este viernes por la mañana, al intentar rescatar a un perro en medio del fuerte caudal.

Aun no se confirma fallecimiento de suboficial PNP en río Rímac

Ante la información trascendida a horas de la tarde, que señalaron el presunto fallecimiento de Ospina luego de arriesgar su vida por auxiliar al can, la Policía Nacional emitió un comunicado donde aclara que su cuerpo aun no ha sido hallado.

"La Policía Nacional del Perú precisa que no se ha confirmado el hallazgo de ningún cuerpo ni el fallecimiento del efectivo. El Equipo de Rescate continúa desplegado en la zona, ejecutando labores intensivas de búsqueda", anunciaron.

Además, pidieron prudencia a la ciudadanía y medios de comunicación y verificar la información, para evitar "la difusión de noticias no confirmadas".

En las imágenes a las que accedió Exitosa, el rescatista había bajado con una cuerda por el puente Rayito El Sol, con casco y un chaleco salvavidas de color naranja, totalmente equipado para la labor de auxilio, ante la mirada de decenas de ciudadanos que se habían quedado en la zona observando lo que sucedía.

El suboficial bajó con el arnés en medio del río y aún conectado comenzó a cambiar hasta la porción de tierra donde se encontraba el animal. La mascota al verlo llegar, aparentemente se habría asustado, por lo que comenzó a tratar de escapar.

PNP retomará búsqueda mañana tras gran caudal del río

Alrededor de las 6 de la tarde, el Equipo de Rescate de la PNP detuvo las labores de búsqueda de Ospina debido al caudal turbio y violento del río Rímac, que ha alcanzado entre 60 y 70 metros cúbicos, según indicó el brigadier mayor de la cuarta departamental los Bomberos de Lima Centro, Marcos Pajuelo.

Sin embargo, si bien las grandes masas de agua dificultan gravemente el trabajo, informó que los trabajos continuarán este sábado y hasta que la Policía ordene la suspensión.

"Definitivamente, hay personas indolentes que están haciendo juicios de valor. En estas situaciones de emergencia, lo último que debemos perder es la esperanza. Nosotros, los bomberos, estamos muy atentos y esperanzados de que nuestro hermano policía pueda haber salido con vida en alguna parte de la ribera del río", precisó Pajuelo.

