Bebé prematuro de 1.7 kg fue salvado por el SAMU tras dramático traslado de la selva central a Lima

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un recién nacido de apenas tres días de vida logró vencer el tiempo y la distancia gracias a una operación aérea que movilizó a varias instituciones del Estado. El menor, que nació en la selva central con solo 32 semanas de gestación y un peso de 1.7 kilos, fue trasladado de emergencia a Lima debido a su delicado estado de salud.

El bebé llegó al mundo el 14 de febrero en el Hospital San Martín de Pangoa, en la provincia de Satipo, región Junín. Desde el primer momento, su situación fue crítica. Presentó asfixia perinatal, una malformación en el esófago que le impedía alimentarse con normalidad, problemas en el corazón y pie bot. Su condición exigía atención inmediata en un hospital de mayor complejidad.

Puente aéreo contra el tiempo

Ante la gravedad del caso, el Ministerio de Salud activó un puente aéreo para asegurar su traslado. El Seguro Integral de Salud (SIS) cubrió los gastos, mientras que la Fuerza Aérea del Perú (FAP) puso a disposición la aeronave. Durante el vuelo, especialistas del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) monitorearon cada signo vital del pequeño paciente.

Desde el sector salud se priorizó el correcto traslado seguro y oportuno, asegurando que cada minuto sea clave para preservar su vida. La coordinación permitió que el reción nacido llegara estable a la capital.

Atención especializada en Lima

Una vez desembarcaron en Lima, el menor fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja, donde un equipo médico especializado asumió su tratamiento. Allí recibe atención continua y se evalúa su intervención quirúrgica.

Este operativodemuestra la importancia de la respuesta rápida ante emercencias en zonas alejadas. La articulación entre el Minsa, el SIS, la FAP y el SAMU permitió reducir las brechas geográficas y brindar una nueva oportunidad de vida a un bebé que hoy lucha por salir adelante.

El traslado fue un éxito y el menor se encuentra recibiendo atención médica.

Un antecedente que marcó precedente

Un caso similar se registró en 2023, cuando un recién nacido con cardiopatía congénita fue trasladado de emergencia desde Iquitos hasta Lima en un operativo coordinado entre el Ministerio de Salud, el SAMU y la Fuerza Aérea del Perú. El menor, que también se presentaba con bajo peso y complicaciones respiratorias, necesitaba una cirugía especializada imposible de realizar en su región. Gracias al puente aéreo, llegó a tiempo al Instituto Nacional del Niño de Breña, donde fue intervenido con éxito. Ese caso evidenció la importancia de la respuesta rápida y la coordinación para salvar vidas.