Comas: Anciana fallece tras presuntamente recibir un medicamento al que era alérgica

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Margarita Rivera Jiménez de 78 años falleció durante la tarde de este viernes 20 de febrero al interior del policlínico del Centro Solidario ubicado en la avenida Túpac Amaru en el distrito de Comas. Ello, luego de recibir presuntamente un medicamento al que era alérgica por parte del personal médico.

Adulta mayor llegó por dolor de estomago

Alrededor de las 9 a.m. de este viernes 20 de febrero, Margarita Rivera Jiménez llegó hacia el policlínico del Centro Solidario acompañada por uno de sus nietos por un dolor del estómago.

Sin embargo, durante la intervención el personal de salud habría cometido una negligencia médica que habría terminado por acabar con la vida de la mujer de 78 años.

De acuerdo a la información brindada por los familiares de la mujer, los médicos, presuntamente, le habrían inyectado un medicamento que habría causado una reacción alérgica en Rivera Jiménez.

El medicamento aplicado responde al nombre de ceftriaxona sin consultar a los familiares los medicamentos de los cuales la mujer era alérgica.

La nieta de la mujer narró para Exitosa que cuando le colocaron la ampolla a su abuela esta tuvo una reacción alérgica que generó que el personal del centro médico la traslade de emergencia hacia una unidad de cuidados intensivos para someterla a un procedimiento de reanimación médica.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Una anciana perdió la vida es te viernes en el policlínico Centro Solidario de Comas luego de llegar por una dolencia estomacal. Un médico le habría inyectado un medicamento, pero no consultó a la familia si era alérgica a él. Sus parientes... pic.twitter.com/9MwDpC4kNO — Exitosa Noticias (@exitosape) February 21, 2026

Según la referencia de su nieta, incluso en el momento de realizar el tratamiento de emergencia, el estomago de la adulta mayor comenzó a hincharse y sufrir otras complicaciones médicas.

Al insistir por información hacia el personal del centro, uno de los médicos tratantes indicó que "se había pasado 5 mililitros" del medicamento mencionado. Cuando le realizaron la consulta de si su abuela continuaba con signos vitales "el doctor tartamudeaba y miraba a todos lados"

Se desconoce el paradero del médico tratante

Los familiares denuncian que el médico que intervino en el procedimiento médico salió inmediatamente tras ser descubierto por la presunta negligencia médica que terminó con la vida de Margarita Rivera. Al cierre de la nota sigue sin conocerse el paradero del doctor.

Efectivos de la comisaría Túpac Amaru de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó hacia el centro médico para realizar las investigaciones correspondientes.

Los familiares de la víctima exigen justicia por la vida de esta ciudadana de 78 años que ingresó hacia el centro de salud por un dolor de estomago y ahora perdió la vida por una presunta negligencia médica.