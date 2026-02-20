Rescate de la PNP en río Rímac: Clausuran Vía Expresa Línea Amarilla con sentido a Lima

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la ardua labor de rescate de un efectivo de la PNP que fue arrastrado por el río Rímac al intentar auxiliar a un perro, Lima Expresa informó el cierre de la Vía Expresa Línea Amarilla, en el sentido hacia Lima.

Rescate de suboficial produce cierre de Vía Expresa Línea Amarilla

Mediante un comunicado emitido la tarde de este viernes, la empresa detalló que, si bien la Policía Nacional informó que esta clausura temporal duraría una hora, la concesionaria a cargo de la vía en mención y Vía de Evitamiento sugirió tomar precauciones.

"Debido a las labores de rescate de un efectivo de la Policía Nacional del Perú en el río Rímac, a la altura del Puente Ejército, la vía expresa Línea Amarilla, con sentido a Lima, ha sido cerrada para el tránsito vehicular", anunciaron.

Es importante señalar que el cierre de esta importante vía ha sido ordenado por la propia Policía Nacional del Perú (PNP).

Asimismo, Lima Airport Partners, consesionaria del Aeropuerto Jorge Chávez, informó lo propio a los pasajeros que deban ingresar al terminal aéreo y recomendó usar una vía alterna para llegar o salir.

🚨Comunicado sobre el cierre de la vía expresa #LíneaAmarilla con sentido a Lima🚨

Al momento la PNP mantiene cerrada la vía para continuar con las labores de rescate. pic.twitter.com/FFS2T3uogL — Lima Expresa (@LimaExpresa) February 20, 2026

Policía desaparecido en río Rímac tras rescatar a un perro

Se trata de Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, quien, junto a su equipo llegó al lugar de los hechos luego de que en redes sociales se reportara a un perrito atrapado sobre una llanta en medio de una pequeña porción de tierra en el río Rímac.

Según las imágenes a las que accedió Exitosa, el rescatista bajó con una cuerda por el puente Rayito El Sol, con casco y un chaleco salvavidas de color naranja, totalmente equipado para la labor de auxilio, ante la mirada de decenas de ciudadanos que se habían quedado en la zona observando lo que sucedía.

Ospina bajó con el arnés en medio del río y, aún conectado, comenzó a caminar hasta la porción de tierra donde se encontraba el animal. La mascota al verlo llegar, aparentemente se habría asustado, por lo que comenzó a tratar de escapar.

De inmediato, el miembro de la PNP no dudó en desengancharse del arnés para ir tras el perrito, que finalmente por el miedo a la presencia de un humano prefirió lanzarse al río, que actualmente por las lluvias tiene una corriente fuerte.

El agente, en su intentó por rescatarlo, lo siguió entrando al río, lo tomó, pero la fuerza del caudal lo arrastró.

Ante el fatídico hecho, que ha conmocionado al país, el suboficial continúa siendo intensamente buscado.

Este viernes, la Vía Expresa Línea Amarilla fue cerrada en medio de labores de rescate del suboficial PNP Patrick Ospina, quien fue arrastrado por el río Rímac al intentar rescatar a un perro.