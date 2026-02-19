Keiko Fujimori se pronuncia tras la elección de José Balcázar como presidente: "La democracia está en peligro"

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Keiko Fujimori se pronunció a través de sus redes sociales luego de que José María Balcázar fuera elegido como presidente interino tras la censura de José Jerí. La lideresa de Fuerza Popular indicó que la democracia en el país está en peligro y habló sobre el rumbo político del Perú.

Keiko sobre la elección de José Balcázar

Fujimori hizo un pronunciamiento nuevamente desde su cuenta oficial de X, afirmando que es un día triste para el país por haber elegido a alguien de izquierda como presidente interino. Además, nombró a figuras políticas y las responsabilizó de lo que está ocurriendo actualmente en el país.

"Han permitido que la izquierda radical vuelva a gobernar. Todos sabemos quiénes son los irresponsables que nos han empujado al caos, con López Aliaga a la cabeza. Lo advertimos el domingo. El caos es más grande que antes. Nunca debieron abrir esta puerta", escribió.

Keiko afirmó que la democracia está en peligro y aseguró que desde su partido político tomará una postura de confrontación con el nuevo mandatario. También indicó que pondrán un freno a las personas que tienen ambiciones de poder.

"No podemos perder más tiempo. Tenemos que frenar su avance antes de que sea demasiado tarde. La democracia está en peligro. Hoy, con más fuerza que antes, defenderemos la Constitución y la libertad y también le haremos frente a los partidos improvisados y a las ambiciones de poder sin límites que han puesto al país en esta situación", agregó.

El primer mensaje de José Balcázar como presidente

El flamante presidente recibió la banda presidencial e inmediatamente dio su primer mensaje a la nación, donde aseguró sentirse honrado por el respaldo que le dio el Congreso, ya que se impuso a Maricarmen Alva con 60 votos.

"Me siento honrado con el voto de ustedes para poder decirle a los peruanos: 'Es posible construir democracia'", dijo en un inicio.

El presidente interino también aseguró que "no es difícil gobernar un país" y que "se pueden hacer muchas cosas en un solo mes" y, para lograrlo, solo es cuestión de trabajar en conjunto.

Balcázar también aseguró que buscará el diálogo con las diferentes bancadas con la finalidad de que apoyen a su gobierno y afirmó que las confrontaciones entre los diversos partidos políticos deben quedar en el pasado. "Ya no estamos en tiempo de pelear, no hay derechas ni izquierdas", agregó.

De esta manera, tras la elección de José María Balcázar como presidente interino, Keiko Fujimori expresó su rechazo mediante redes sociales y anunció que su bancada asumirá una postura de oposición. La lideresa de Fuerza Popular reiteró que defenderán la Constitución y enfrentarán lo que consideran un avance político contrario a sus principios.