Escándalo en Samanco: fiscal constata que minera operaba en predio estatal sin autorización

20/02/2026

Una inspección fiscal encendió las alertas en Samanco. El pasado 16 de enero, el fiscal Christian Díaz Mujica llegó hasta las instalaciones de la empresa minera Importaciones y Servicios Perú para verificar una denuncia por presunta usurpación de un terreno estatal. Lo que encontró fue una planta de procesamiento de minerales en funcionamiento.

Aunque el gerente general de la compañía, Luis Bazán Suárez, intentó impedir el ingreso del fiscal alegando falta de notificación, la autoridad logró registrar en video y fotografías a trabajadores operando maquinaria pesada y realizando labores propias del beneficio de minerales.

La diligencia buscaba confirmar si la empresa seguía ocupando un predio que pertenece al Estado y que está bajo administración de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN). La entidad había otorgado en julio de 2024 una cesión provisional de más de 252 mil metros cuadrados a la minera. Sin embargo, en septiembre de 2025 declaró nulo ese procedimiento, dejando sin efecto cualquier derecho sobre el terreno.

Pese a ello, la planta no solo permanece instalada en el lugar, sino que continúa procesando minerales.

Planta activa en terreno sin derecho

Según documentación oficial, la SBN informó en octubre de 2025 que no ha otorgado ningún derecho de servidumbre a favor de Importaciones y Servicios Perú sobre el predio en Samanco. Esto significa que la empresa no cuenta con autorización vigente para ocupar el área estatal.

Aun así, las actividades no se han detenido. De acuerdo con fuentes fiscales, el caso por presunta usurpación sigue en curso y la Policía Nacional ha recibido la orden de investigar en qué condiciones opera actualmente la planta.

Lo que también llamó la atención de la Fiscalía fue la falta de acciones por parte de funcionarios de la Dirección Regional de Minería de Áncash, quienes habrían constatado que la planta está activa y ubicada en un terreno sin autorización, pero no habrían adoptado medidas inmediatas.

Indicios de contaminación bajo la lupa

El caso no se limita a la ocupación del terreno. Desde marzo de 2025, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental inició una investigación por presunta contaminación ambiental. En setiembre del mismo año, una fiscal ingresó a la planta acompañada por peritos ambientales y representantes del Estado.

Ese día la planta estaba inactiva. Sin embargo, los especialistas detectaron posibles riesgos. El informe señaló que las pozas con afloramientos de agua subterránea podrían verse afectadas por la actividad minera. También advirtieron que el suelo podría sufrir alteraciones por relaves, lodos y posibles derrames de residuos del proceso metalúrgico.

Si la inspección se hubiera realizado con la planta en plena operación, los efectos pudieron haber sido más evidentes.