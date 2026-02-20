Sismo HOY, 20 de febrero: Magnitud y detalles del temblor sentido este tarde de viernes AQUÍ

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo temblor se sintió este viernes 20 de febrero. Así, lo informó el Centro Sismológico Nacional (Censis), entidad adscrita al Instituto Geofísico del Perú (IGP), el cual ha reportado un nuevo sismo en el territorio peruano durante esta tarde.

Sismo de 3.6 en Junín

La tarde de este viernes se registró un nuevo movimiento telúrico que remece el territorio peruano. Durante la tarde de este viernes 20, el Censis reportó un sismo de magnitud 3.6 alrededor de las 17:28 de la tarde.

El temblor ocurrió a 25 kilómetros al suroeste de Huasicancha, en la provincia de Huancayo, en el departamento de Junín.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0095

Fecha y Hora Local: 20/02/2026 17:28:52

Magnitud: 3.6

Profundidad: 109km

Latitud: -12.44

Longitud: -75.48

Intensidad: II-III Huasicancha

Referencia: 25 km al SO de Huasicancha, Huancayo - Junín — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 20, 2026

Noticia en desarrollo...