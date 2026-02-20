Sismo HOY, 20 de febrero: Magnitud y detalles del temblor sentido este tarde de viernes AQUÍ

Nuevo reporte
20/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 20/02/2026
Un nuevo temblor se sintió este viernes 20 de febrero. Así, lo informó el Centro Sismológico Nacional (Censis), entidad adscrita al Instituto Geofísico del Perú (IGP), el cual ha reportado un nuevo sismo en el territorio peruano durante esta tarde.
Sismo de 3.6 en Junín
La tarde de este viernes se registró un nuevo movimiento telúrico que remece el territorio peruano. Durante la tarde de este viernes 20, el Censis reportó un sismo de magnitud 3.6 alrededor de las 17:28 de la tarde.
El temblor ocurrió a 25 kilómetros al suroeste de Huasicancha, en la provincia de Huancayo, en el departamento de Junín.