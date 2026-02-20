RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Nuevo reporte

Sismo HOY, 20 de febrero: Magnitud y detalles del temblor sentido este tarde de viernes AQUÍ

¡Continúan los sismos en el Perú! El Censis informó sobre el último reporte del temblor sentido durante esta tarde de viernes 20 de febrero. Conoce todos los detalles aquí.

Sismo de hoy, 20 de febrero
Sismo de hoy, 20 de febrero (Difusión)

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 20/02/2026

Síguenos en Google News Google News

Un nuevo temblor se sintió este viernes 20 de febrero. Así, lo informó el Centro Sismológico Nacional (Censis), entidad adscrita al Instituto Geofísico del Perú (IGP), el cual ha reportado un nuevo sismo en el territorio peruano durante esta tarde.

Sismo de 3.6 en Junín

La tarde de este viernes se registró un nuevo movimiento telúrico que remece el territorio peruano. Durante la tarde de este viernes 20, el Censis reportó un sismo de magnitud 3.6 alrededor de las 17:28 de la tarde.

El temblor ocurrió a 25 kilómetros al suroeste de Huasicancha, en la provincia de Huancayo, en el departamento de Junín.

Noticia en desarrollo...

Rescatista SE SALVÓ de ser arrastrado por río Rímac en búsqueda de bombero desaparecido
Lee también

Rescatista SE SALVÓ de ser arrastrado por río Rímac en búsqueda de bombero desaparecido

Bebé prematuro de 1.7 kg fue salvado por el SAMU tras dramático traslado de la selva central a Lima
Lee también

Bebé prematuro de 1.7 kg fue salvado por el SAMU tras dramático traslado de la selva central a Lima

Temas relacionados hoy Junín Sismo temblor viernes

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA