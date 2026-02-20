EsSalud declara Alerta Amarilla por lluvias intensas en todo el Perú ante graves daños y fallecidos

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡La situación es crítica! Ante los trágicos fallecimientos y cuantiosos daños materiales provocados por las fuertes lluvias en el Perú, EsSalud declaró alerta amarilla a nivel nacional para asegurar la atención de la emergencia.

EsSalud ordena disposiciones inmediatas ante emergencia por lluvias

El Seguro Social de Salud dispuso esta medida en todos sus establecimientos de salud del país, conforme al Plan de LLuvias 2025-2027, con el fin de prevenir, reducir y atender los efectos de las lluvias, inundaciones y activaciones de quebradas.

Bajo esta alerta, se han organizado roles de turno, retenes y brigadas de intervención preparadas para actuar ante las emergencias, que se vienen presentando a diario en las últimas semanas ante las precipitaciones pluviales.

Por su parte, los sistemas de comunicación y el transporte sanitario (ambulancias) permanecerán operativos durante las 24 hora del día y los siete días de la semana.

"Nuestra prioridad absoluta es la protección de la vida y la salud de nuestros asegurados y de la población en general. Con la activación de esta Alerta Amarilla, estamos movilizando todos nuestros recursos logísticos y humanos para que ningún evento natural interrumpa la atención, especialmente en las zonas de mayor riesgo", señaló el presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho.

La declaratoria fue impulsada por la Gerencia Central de Operaciones (GCOP) y establece acciones preventivas y de respuesta inmediata para garantizar que los asegurados reciban atención continua frente a los peligros de la temporada de lluvias.

Las redes asistenciales y prestacionales deberán garantizar la operatividad de las áreas de mayor complejidad, como Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), servicios de Emergencia, centros quirúrgicos, áreas de hospitalización y otros.

Fuertes lluvias arrasan violentamente a zonas de Arequipa

En diálogo con Exitosa, el alcalde de Cayma, Juan Carlos Linares, se ha pronunciado ante los fuertes huaicos y demás desastres que se están registrando en distintas zonas de Arequipa producto de las intensas lluvias. Al respecto, hizo un llamado al actual Gobierno de José María Balcázar, para atender dicha emergencia.

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el burgomaestre expresó su preocupación ante la terrible situación que viene atravesando dicha región. Según informó, una persona ha perdido la vida debido a estos desastres.

