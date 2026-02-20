Rescatista SE SALVÓ de ser arrastrado por río Rímac en búsqueda de bombero desaparecido

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Momentos de tensión se vivieron en el puente del Ejército en el Cercado de Lima. Un segundo rescatista cayó al río Rímac en medio de la búsqueda del suboficial PNP Patrick Ospina Orihuela. El hecho ocurrió cuando su línea de vida se habría roto lo que generó que caiga hacia el caudal del río. Este rescatista se encuentra estable, mas presenta golpes tras la caída.

Segundo rescatista cae

De acuerdo a información preliminar, se trataría del policía SO2 Wilson Jesús Dávila Carrasco quien descendió con una cuerda desde el puente del Ejército hacia el río Rímac para continuar con la visualización y rescate del compañero Patrick Ospina Orihuela.

En el intento de rescatar a su compañero, los rescatistas, conformados por efectivos de la Policía Nacional como del Ejército del Perú, se trasladaron hacia este nuevo punto del río para continuar con las labores de búsqueda.

A estas horas de la tarde, se registra un fuerte caudal que propició que la cuerda que sostenía al segundo rescatista ceda dejando indefenso al socorrista.

Pese a que contaba con los implementos necesarios, la causa de su caída sería materia de investigación. Afortunadamente, el policía logró ser auxiliado por sus compañeros.

Como se sabe, las labores de búsqueda de Patrick Ospina Orihuela, continúan hasta dar con su paradero. Ello, luego de que este intentará salvar la vida de un perrito atrapado en el caudal.

Continúan labores de búsqueda de bombero

La intensa búsqueda por dar con el paradero del suboficial y bombero Patrick Ospina Orihuela continúa luego de que fuera arrastrado por el caudal del río Rímac durante la mañana de este viernes 20 de febrero.

El hecho se reportó durante esta mañana cuando agentes de rescate acudieron hacia el puente Rayito de Sol con el fin de descender hacia el río Rímac y realizar la labor de rescate del can atrapado en un islote en medio del fuerte caudal.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) emitió un comunicado donde informan que los protocolos de búsqueda y rescate se activaron de inmediato.

Para el rescate se han trasladado más de 10 unidades y 40 bomberos voluntarios, además del uso de drones para contribuir a las labores de rescate las cuales "continúan de manera ininterrumpida".