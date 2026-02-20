¿El fin de helados D'Onofrio?: Nestlé abandona el rubro y revela qué pasará con la marca en Perú

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Noticias preocupantes para los amantes del helado. Recientemente, la multinacional suiza Nestlé anunció que se retirará del negocio heladero en todo el mundo, una decisión que marca un cambio importante en su estrategia corporativa.

Según explicó la compañía, esta ahora busca concentrar sus esfuerzos en áreas consideradas más rentables y sostenibles, como la nutrición, salud y productos de consumo masivo, dejando atrás un rubro que, aunque icónico, ya no encaja en sus prioridades globales.

Bajas venta en el rubro

La decisión se da tras ver que durante el 2025, la empresa tuvo caída del 17 % en el beneficio neto obtenido en esta área y un considerable retroceso en ventas. Factores como el incremento en los costos de materias primas para la producción de helados, aranceles y volatilidad cambiaria habrían sido los responsables de que ahora la empresa evaluara un cambio en su modelo de negocio.

Este movimiento implica que Nestlé dejará de producir y comercializar directamente helados bajo sus marcas internacionales, transfiriendo operaciones o cerrando líneas de negocio en distintos países. El anuncio generó sorpresa, dado que la empresa había sido durante décadas uno de los principales actores del mercado heladero, con presencia internacional y marcas reconocidas.

Empresa evaluó estrategia tras bajas ventas del sector durante el 2025.

¿Y qué pasará con D'Onofrio en Perú?

La noticia despertó inmediatamente la inquietud en el Perú, donde D'Onofrio es una marca emblemática y parte de la identidad cultural del país. Tras el anuncio global, Nestlé aclaró que en el caso peruano la marca no desaparecerá. Los helados D'Onofrio llegarían a seguir en el mercado, aunque bajo un esquema distinto de gestión que se ajusta a la nueva estrategia corporativa.

Si bien Nestlé no se refirió directamente a la marca D'Onofrio, señaló que se encuentran en medio de un proceso para "evaluar detalles" y definir el proceso de la operación heladera en territorio peruano.

"Desde Nestlé, estamos evaluando detalles y próximos pasos en Perú, estaremos informando de manera oportuna y con transparencia", señalaron.

El anuncio de Nestlé refleja cómo las grandes multinacionales ajustan sus prioridades en función de la rentabilidad y la sostenibilidad. Aunque la salida del negocio heladero es global, la evaluación para garantizar la continuidad del negocio en Perú busca alivia la percepción de los consumidores, que consideran a la marca D'Onofrio parte de su vida cotidiana.

La estrategia de Nestlé apunta a reforzar su presencia en sectores de mayor crecimiento, pero al mismo tiempo reconoce que algunas marcas locales tienen un peso cultural que trasciende lo económico. En ese sentido, D'Onofrio se mantiene como un símbolo nacional, incluso en medio de la reestructuración global.