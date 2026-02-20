Romeo Santos es coronado como "Artista Tropical del Año" en los Premios Lo Nuestro

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El popular "Rey de la Bachata" obtiene un nuevo reconocimiento en su carrera. El dominicano se coronó como "Artista Tropical del Año" en la reciente edición de los Premios Lo Nuestro, celebrada en Miami.

El artista, que llegará pronto a nuestro país junto a Prince Royce, dedicó este logro a la comunidad hispana, que muchas veces ve vulnerados sus derechos.

"No siempre voy a tener un discurso idóneo, quizá no pueda llenar sus expectativas. Siempre estoy abogando por la comunidad latina. Pensé que en 28 años ya conocían mi postura a favor de los migrantes. No existe organización ni departamento de ningún tipo que, si le hace daño a mi comunidad, goce de mi respeto", sostuvo el dominicano.

En esta gala, el artista dio cátedra de su talento sobre el escenario, cautivando tanto a las megaestrellas de la música como al público que siguió su actuación a través de las plataformas digitales y la señal abierta de televisión.

Romeo se prepara para ofrecer dos súper presentaciones en nuestro país junto a Prince Royce, los próximos 11 y 12 de septiembre en el Estadio Nacional. La venta de entradas estará disponible en Teleticket.

La gira, titulada "Mejor tarde que nunca", llevará a los exponentes de la bachata a varios países de la región.