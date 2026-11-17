17/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Diciembre tendrá tres feriados nacionales y miles de trabajadores se preguntan si podrán disfrutar de varios días consecutivos de descanso. Conoce qué establece la legislación peruana y si el Gobierno ha dispuesto una jornada no laborable adicional.

Diciembre tendrá tres feriados nacionales: ¿cuáles son?

Estamos a solo dos semanas de terminar el mes de noviembre y dar paso a diciembre, en el que muchas personas esperan ansiosos el feriado nacional por Navidad, una fecha que representa la unión familiar para celebrar el nacimiento de Jesús.

Sin embargo, lo que pocos saben es que, previo al 25 de diciembre, existen otros dos feriados a nivel nacional, precisamente en la segunda semana de ese mes, los días 8 y 9. ¿El motivo? Pues bien, el descanso que aplicará tanto a trabajadores del sector público y privado, tienen el objetivo de rendir homenaje a la Inmaculada Concepción y conmemorar la Batalla de Ayacucho, respectivamente.

Estos descansos nacionales estás reconocidos en el Decreto Legislativo N° 713, que regula los descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. De esta manera, el calendario de diciembre contempla las siguientes fechas:

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

¿Habrá feriado largo en la segunda semana de diciembre?

Si bien la normativa vigente contempla como feriados nacionales el martes 8 y miércoles 9 de diciembre, hasta el momento no se ha anunciado una disposición general que declare el lunes 7 de diciembre como día no laborable o feriado. Por ello, los trabajadores deben tener en claro que no existe un puente oficial de descanso de cuatro días para esa semana si se toma en cuenta el domingo 6.

En ese sentido, quienes tenían previsto aprovechar estas fechas para viajar o realizar actividades familiares deberán considerar que el lunes 7 será una jornada laboral habitual, a menos de que exista alguna disposición acordada entre el empleador y trabajador.

¿Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable?

Ten en cuenta que los feriados nacionales son fechas establecidas por ley y tienen carácter obligatorio para los trabajadores del sector público y privado. Durante estos días corresponde un descanso remunerado y, en principio, el trabajador no está obligado a recuperar las horas no trabajadas.

En cambio, los días no laborables son establecidos de manera excepcional por el Poder Ejecutivo y, por lo general, se aplican al sector público. Los trabajadores reciben su remuneración habitual, pero deben recuperar posteriormente las horas dejadas de laborar. Respecto al ámbito privado, su aplicación depende del acuerdo entre empleadores y trabajadores.

Es así como ante la interrogante de si habrá feriado largo en la segunda semana de diciembre para planificar un viaje, descansar o realizar actividades familiares, la respuesta es no, ya que el lunes 7 de diciembre no es considerado día libre, de acuerdo a la normativa vigente en Perú.