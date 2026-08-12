Fiscalía desarticula banda por fraude de tarjetas en la Línea 1: 13 detenidos, incluidos tres policías

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada de Ciberdelincuencia de Lima Centro, a través del Quinto Despacho, logró desintegrar una presunta organización criminal investigada por fraude informático, debido a la supuesta adulteración de saldos de tarjetas utilizadas para ingresar a las estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima.

Supuestos implicados y maniobras fraudulentas

Como parte del operativo, se ejecutó una orden judicial de detención preliminar contra 13 personas investigadas. Entre los intervenidos se encuentran tres efectivos policiales, identificados como Wilson Aguirre, Kelvin Paredes y Dalin Núñez, quienes habrían alertado a los demás integrantes ante posibles internvenciones.

De acuerdo con las investigaciones fiscales, la presunta banda habría iniciado sus actividades en marzo de 2026 y para cometer el fraude, sus integrantes habrían utilizado programas informáticos con el propósito de modificar los saldos de las tarjetas y elevarlos hasta S/300, S/600 y S/900.

Publicación del Ministerio Público en sus redes sociales

¿Qué confiscaron en el operativo?

El despliegue policial y fiscal también incluyó el allanamiento de cinco inmuebles ubicados en los distritos de El Agustino, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. Durante estas diligencias, se incautaron laptops y diversos dispositivos electrónicos.

Asimismo, las autoridades decomisaron más de 1.280 tarjetas cuyos saldos habrían sido incrementados de manera irregular. Según la hipótesis fiscal, los investigados utilizaban posteriormente estos medios de acceso para ingresar a diferentes estaciones de la Línea 1 y obtener ganancias ilícitas.

Algunas de las tarjetas retenidas por el personal fiscal

La investigación busca determinar el nivel de participación y las funciones que habría cumplido cada uno de los detenidos dentro de la presunta organización dedicada a este tipo de fraude informático.