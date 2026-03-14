2 millones de soles incautados en oro: Fiscalía detuvo carga que iba ser exportada a India

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público inmovilizó una barra de oro que estaría vinculada a actividades de minería ilegal y que tenía como destino la India. De acuerdo a la estimación, la carga estaría valorizada en más de dos millones y medio de soles.

Barra de oro de alto valor

La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos inmovilizó una barra de oro de aproximadamente 5.55 kilos que tendría procedencia ilícita tras actividades de minería ilegal.

De acuerdo a las indagaciones del Ministerio Público, el valor de este material incautado están valorizadas en USD 736 243 lo que equivale a S/ 2 557 340, según la moneda local. Se precisó que esta carga tenía como destino un país del continente asiático: India.

El material fue intervenido al interior de un almacén aeroportuario del Callao con el fin de ser trasladado al exterior. La diligencia estuvo a cargo de as fiscales adjuntas provinciales Mabel Tucto Albornoz y Karin Cochache Mendez.

🚨 #AcciónFiscal | Fiscalía especializada inmovilizó una barra de más de cinco kilos de oro vinculado a actividades de minería ilegal. En este caso, tres personas y una empresa son investigadas por el delito de lavado de activos.



🗞️ Lee la nota de prensa: https://t.co/8QiUXuGEHA pic.twitter.com/6CwBvAKW6H — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 13, 2026

Tres personas y una empresa investigada

La inmovilización de esta barra de oro dio con la detención de tres personas y la apertura de una investigación en contra de estas personas naturales y una empresa.

La investigación se da por el delito de lavado de activos provenientes de la minería ilegal. Las personas incluidas en la indagación fiscal han sido identificadas como María Isabel Mamani, Marleny Reyno, Lino Andrés Cáceres, además de la empresa, Mari's MH E. I. R. L.

De acuerdo al avance en la indagación, se trataría de tres trabajadores y proveedores de oro de la mencionada empresa los cuales no acreditaron un origen legal del mineral.

Además, trasladaron la valiosa carga desde Lima hacia el Callao con el fin de que fuera exportado hacia el exterior, de manera completamente ilegal. Además, según el arrendamiento de la planta de beneficio presentaba serias inconsistencias. Todo sumado constituiría indicios de un origen ilícito del oro.

Las inconsistencias fueron alertadas por la Sunat con el fin de dar inicio a una investigación penal. Por el momento, la barra de oro permanece inmovilizada en una bóveda de la sede aduanera hasta su posterior incautación.

La diligencia contó con el apoyo de personal policial de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos Provenientes de Delitos Comunes (Divilapdc), peritos de la Dirección de Criminalística de la PNP, y representantes de la Sunat.

Una valiosa barra de oro valorizada en más de dos millones y medio de soles fue intervenida por la Fiscalía en su intento por llegar a la India. La investigación dan cuenta de indicios de provenir de la minería ilegal.