¡Alerta! Esto recomienda Indecopi si detectas movimientos extraños en tu tarjeta

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio de un reporte, Indecopi avisa a los usuarios de diferentes bancos cómo deben actuar en caso vean movimientos extraños que no reconozcan en sus tarjetas de crédito o cuentas digitales. Un mecanismo que ha sido reportado y sancionado en los últimos años.

Indecopi alerta a los usuarios sobre movimientos en sus tarjetas

Tras un reporte de la entidad, se arrojaron una serie de cifras que pertenecen al 2025 y 2026 en el que Indecopi sancionó a 500 proveedores del sistema financiero por movimientos que no eran reconocidos por los usuarios de las tarjetas de crédito.

En ese sentido, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual recuerda a los consumidores que deben actuar con rapidez ante la presencia de movimientos no reconocidos en operaciones bancarias puede ser clave en evitar daños económicos mayores. Teniendo en cuenta ello, las situaciones irregulares como transferencias deben ser atendidas con celeridad.

📝 Toma nota: Ante situaciones como consumos no reconocidos, 💳 transferencias sospechosas ⚠️ o movimientos bancarios que el usuario no realizó, hay que actuar rápidamente 🚨.



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¿Qué hacer si detectas operaciones no reconocidas en tu cuenta bancaria? Esto recomienda Indecopi

Bloquear inmediatamente la tarjeta y canales digitales: Establecer una comunicación veloz con la entidad para cancelar las operaciones es clave apenas vemos los movimientos erróneos en la cuenta. En ese sentido, este accionar también incluye bloquear las operaciones de la banca por internet y billeteras digitales .

Establecer una comunicación veloz con la entidad para cancelar las operaciones es clave apenas vemos los en la cuenta. En ese sentido, este accionar también incluye bloquear las operaciones de la y . Solicitar el código de bloqueo: Utilizando la fecha y hora del suceso se puede solicitar un código que sirva para identificar el caso en futuros reclamos o investigaciones.

Utilizando la fecha y hora del suceso se puede solicitar un código que sirva para identificar el caso en futuros reclamos o investigaciones. Revisar sus movimientos y reunir evidencias: Recopilar mensajes, correos electrónicos o cualquier información relacionada con las operaciones desconocidas.

Recopilar mensajes, correos electrónicos o cualquier información relacionada con las operaciones desconocidas. Presentar un reclamo ante la entidad financiera: Una vez reportado, el banco debe investigar el caso y brindar una respuesta en un plazo máximo de 15 días hábiles.

En ese sentido, Indecopi recomienda revisar constantemente los movimientos bancarios, activar alertas de consumo y no compartir claves ni códigos de verificación con terceros.

¿De qué manera se pueden presentar reclamos a la entidad?

La entidad precisó que para comunicarse directamente con ellos y realizar los reclamos correspondientes, podrán hacerlo mediante sus canales de comunicación oficiales que funcionan de manera gratuita por medio de un reclamo presencial o telefónico al (224-7777 o 0800-4-4040 para provincias) o mediante el servicio Reclama Virtual, con este sistema se busca una conciliación entre ambas partes.

Finalmente, con esta información, Indecopi busca que los usuarios tengan las herramientas necesarias para que las ejecuten ante la presencia de un movimiento extraño que no reconozcan en su tarjeta de crédito.