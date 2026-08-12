Tacna: suspenden clases presenciales ante pronóstico de fuertes vientos como medida preventiva

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Dirección Regional de Educación de Tacna (DRET) dispuso la suspensión de las clases presenciales este miércoles 12 de agosto en todas las instituciones educativas públicas y privadas de la jurisdicción de la UGEL Tacna.

La decisión fue adoptada como medida preventiva frente a las variaciones intempestivas del clima y la presencia de fuertes vientos pronosticados para la región.

Según informó la entidad educativa mediante un comunicado oficial, la medida tiene como finalidad proteger a toda la comunidad escolar.

"La medida tiene como prioridad salvaguardar la integridad y seguridad de los estudiantes, personal docente y demás integrantes de la comunidad educativa", señala el documento.

Senamhi advierte levantamiento de polvo y arena

De acuerdo con el aviso meteorológico emitido por el Senamhi, desde el miércoles 12 hasta el sábado 15 de agosto se registrará un incremento de la velocidad del viento a lo largo de la costa. Estas condiciones podrían generar el levantamiento de polvo y arena, reduciendo la visibilidad y generando riesgos para la población.

El organismo precisó que para este miércoles se esperan vientos con velocidades superiores a los 22 kilómetros por hora en la costa sur del país.

Ante este escenario, las autoridades educativas determinaron que la jornada académica continúe bajo la modalidad remota. La DRET indicó que "durante esta jornada, se deberán garantizar la continuidad del servicio educativo mediante clases remotas", considerando las posibilidades de cada institución educativa.

💨📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 12 al 15 de agosto, se prevé el incremento de la velocidad del viento a lo largo de la costa.



✅Estas condiciones favorecerán el levantamiento de polvo y arena.



📲https://t.co/1IXhqYD27e pic.twitter.com/uAC55Z4Gwe — Senamhi (@Senamhiperu) August 11, 2026

Colegios deberán evaluar daños y reportar incidencias

La entidad también dispuso que los directores de los colegios evalúen el estado de sus instalaciones y coordinen acciones de limpieza para asegurar condiciones adecuadas antes del retorno a las aulas.

Asimismo, recomendó verificar las condiciones de los locales escolares y reportar oportunamente cualquier afectación que pudiera registrarse a consecuencia de los fuertes vientos. En esos casos, deberá aplicarse la Ficha de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

La Municipalidad Provincial de Tacna también exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones frente al fenómeno meteorológico, recomendando asegurar techos y objetos expuestos, conducir con cuidado y protegerse del polvo levantado por los vientos.

La suspensión de las clases presenciales en Tacna responde a una estrategia preventiva orientada a proteger la seguridad de miles de estudiantes y trabajadores del sector educación.

Mientras persista la alerta meteorológica, las autoridades continuarán monitoreando la situación para garantizar tanto la continuidad del servicio educativo como la seguridad de la población frente a los efectos de los fuertes vientos pronosticados para los próximos días.