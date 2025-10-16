RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Fiscalía inicia investigación preliminar contra policías responsables de herir a manifestantes durante marcha nacional

A través de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, el Ministerio Público inició las indagaciones de rigor para dar con los responsables de los manifestantes que resultaron heridos.

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 16/10/2025

La Fiscalía de la Nación anunció que se dio inicio a la investigación preliminar contra los agentes de la Policía Nacional del Perú que sean responsables de herir a los manifestantes que resultaron afectados durante la marcha nacional realizada este 15 de octubre.

Fiscalía inicia investigación contra policías por abuso de autoridad y lesiones leves

De acuerdo a lo indicado por el Ministerio Público, los efectivos serán acusados por los delitos de lesiones leves y abuso de autoridad, principalmente contra Jean Pierre Niño de Guzmán, Cristian Raymundo y otros ciudadanos afectados por perdigones de goma recibidas en diversas partes del cuerpo.

"Fiscalía inició investigación preliminar contra los policías que resulten responsables de los delitos de lesiones leves y abuso de autoridad en agravio de los civiles Jean Pierre Niño de Guzmán, Cristian Raymundo, así como otras víctimas por identificar y que habrían recibido disparos con perdigones de goma durante las marchas del 15 de octubre", indicaron.

Noticia en desarrollo...

